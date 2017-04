Un único cargo público en el banquillo que guarda silencio hasta que la Audiencia decida sobre su recurso

Tras más de tres años de instrucción del caso Alvia, tan solo hay un cargo público investigado: el entonces director de Seguridad en la Circulación de Adif. En su declaración ante el juez a principios de mes, Andrés Cortabitarte se acogió a su derecho a no declarar hasta que los magistrados de la Audiencia de A Coruña decidan sobre su recurso, lo que podría demorarse, según fuentes jurídicas, hasta el próximo mes de julio. El recurso fue impugnado por las víctimas y el maquinista del convoy siniestrado.



El instructor, Andrés Lago Louro, entiende que el análisis integral de riesgo, previo a la puesta en funcionamiento de la línea, era necesario y que "siendo preceptivo, no se hizo" y por hallar "indicios suficientes para estimar que, por lo menor por parte de Adif, no se hizo todo lo posible por mitigar el riesgo".



El recurso de apelación del abogado de Cortabitarte, descarga sobre Ineco -a consultora vinculada con el Ministerio de Fomento- y también sobre el propio departamento ministerial las responsabilidades que el instructor le atribuye a él como responsable de seguridad en la circulación.



Según el escrito, "no es cierto" que la UTE -unión temporal de empresas, responsable de la construcción del proyecto- señalara "un peligro de descarrilamiento en la curva" al departamento que por entonces dirigía el cargo ahora investigado, la Dirección de Seguridad en la Circulación de Adif.



"Lo que la UTE señaló en dicho registro fue un riesgo de descarrilamiento en toda la línea derivado de no respetar el cuadro de velocidades máximas, peligro que fue evaluado como un riesgo residual aceptado", alegó.