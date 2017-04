Vecinos y ganaderos exigen paralizar el proyecto para extraer cuarzo en Mesía

Recta final para la presentación de alegaciones al proyecto minero para extraer cuarzo en Xanceda (Mesía). Mañana finaliza el plazo para que vecinos y ganaderos presenten sus escritos de rechazo al plan promovido por la empresa Erimsa, con sede en A Coruña y que forma parte de la noruega Elkem AS, y que afecta a casi 800 hectáreas de esta zona. Vecinos de Xanceda y representantes del Sindicato Labrego Galego (SLG) presentaron ayer en el Concello de Mesía más de 200 alegaciones al llamado proyecto Erimsa 7138. Entre los principales motivos por los que dicen "no" a los planes mineros en la comarca destaca el tipo de terreno en el que se pretenden llevar a cabo las excavaciones, que pertenece a concentraciones parcelarias de Xanceda y Papucín. "Afecta directamente a un total de 26 granjas, cuya principal actividad es la producción de leche y que sostienen 90 puestos de trabajo", denuncian los afectados.



El proyecto consiste en la extracción a cielo abierto del cuarzo, hasta llegar a una profundidad de 2,5 metros y a posteriori se llevaría a cabo el relleno. Desde el SLG, advierten de que este proceso dejaría los terrenos "inservibles" para la actividad ganadera. ¿El motivo? Al extraer el mineral, que es el elemento que le da estructura al suelo y permite el drenaje del agua, los prados no vuelven a producir hierba como antes de las excavaciones hasta pasado un periodo de ocho años.



Cualquier precipitación transforma el terreno en un barrizal impracticable para el ganado y para el acceso de los tractores. Además, algunas de las zonas de extracción de los cuatro proyectos que se propone Erimsa -junto con el de Erimsa 7138 hay otros tres en fase de investigación- están cerca de núcleos de población y de las instalaciones de ganado.



Las cuatro actuaciones de Erimsa afectan a un total de 6.721 hectáreas, más de 200 granjas y 500 puestos de trabajo directos, según recogen vecinos y ganaderos en sus alegaciones. La actividad de Erimsa, según advierte el SLG, "entra en colisión con la declaración de la comarca de Ordes, incluidos los concellos de Frades e Mesía, como de especial interés agrario, en noviembre de 2007".



La empresa defiende que su sistema de extracción "es respetuoso con el medio ambiente y totalmente compatible con la actividad agrícola ganadera".