Las víctimas de Angrois piden al juez que investigue a tres cargos de seguridad de Adif

La plataforma de víctimas del accidente del tren Alvia ocurrido en Angrois en julio de 2013 reclama al juez que investiga el caso que tres personas más sean investigadas por su relación con el siniestro que dejó un total de 80 muertos y 144 heridos, así como la declaración de cinco miembros de Renfe y otros 17 de Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif). Su argumento se basa en la necesidad de desvelar si existió responsabilidad en la falta de seguridad en el punto donde descarriló el convoy.



En un principio, el juez, Andrés Lago Louro, imputó en un principio al maquinista, Francisco Garzón Amo, 80 homicidios y 144 lesiones por imprudencia profesional grave. Pero el pasado mes de marzo también atribuyó esos presuntos delitos a Andrés Cortabitarte, director de Seguridad en la Circulación de Adif desde septiembre de 2006 a diciembre de 2013. Al primero le atribuye una imprudencia al hablar por teléfono y no reducir la velocidad en la curva de Angrois, donde no estaba instalado el máximo sistema de seguridad que frena el convoy en esa situación -ERTMS-. Al segundo, el instructor le investiga por la falta de un análisis de riesgos integral en la infraestructura.



La Plataforma Víctimas del Alvia 04155 quiere ampliar la lista de investigados -antes imputados- y que sean interrogados en esa misma calidad Manuel Besteiro Galindo, director de Seguridad en la Circulación de Adif; Fernando Rebón Sartal, gerente del Área de Seguridad en la Circulación Noroeste de Adif; y José Antonio García Díez, jefe de Inspección de la Gerencia de Área de Seguridad en la Circulación Noroeste de Adif, según un escrito presentado en el Juzgado de Instrucción número 3 de Santiago al que tuvo acceso Europa Press.



El escrito señala que los peritos que presentaron informes judiciales a la causa y la Agencia de Ferroviaria Europea han confirmado que "era obligatorio el análisis integral de la línea" antes de su puesta en servicio, de modo que estas personas que tenían esos cargos en la fecha de puesta en marcha de la línea en el año 2011 "tienen responsabilidad directa en los hechos investigados" y por tanto deben declarar en calidad de investigados.



La plataforma pide que se cite a declarar como testigos a cinco miembros de Renfe y a 17 de Adif por haber participado en una reunión en 2011 en la que se analizó el correo enviado por el jefe de maquinistas Ramón Iglesias Mazaira alertando de las "incidencias" detectadas en la curva y su "consiguiente peligro", en el primer caso, y por el estudio sobre el control en el salto de velocidades, en el segundo. Se trata de Rafael Sardón, Francisco Cota, José Luis Vilariño, Nicolás Izquierdo Navidad y Eugenio Guijarro, de Renfe, y José Estrada Guijarro, Luis Santos del Cura, Alejandra Pérez, Javier Portuondo, Luis Llamas Martínez, José Manuel Galindo Escribano, José María Bachiller, Francisco Javier Negro, Julián Pereda Ruiz, David Vilamanzo Resusta, Ana María Blázquez García, Antonio Núñez Rivero, Rafael Díaz Herreda, Francisco Mínguez, Luis López, Félix Paniagua y Andrés Álvarez, de Adif.



Los afectados reclaman al juez que considere como prueba una serie de correos electrónicos que se intercambiaron la plataforma y el jefe de la unidad de seguridad de la Agencia Ferroviaria Europea, Christopher Carr. En uno de esos emails, Carr asegura que el peligro existente en la línea Ourense-Santiago en la que se produjo el accidente "fue identificado", pero Adif no lo gestionó ni actuó sobre él, sino que fue "exportado al conductor", de modo que los afectados creen que debería ser una prueba a tener en cuenta y, a mayores, solicitan la comparecencia de este responsable "para que corrobore el contenido" de los correos aportados y, en su caso, "amplíe dicha información" y "en qué normativa se basa para dar dicha opinión".



Una de las portavoces de esta plataforma, la exdiputada del PP Teresa Gómez-Limón pidió al juez ampliar la investigación a siete excargos de Renfe y Fomento: el director de Seguridad en la Circulación de Renfe, Antonio Lanchares; Manuel Niño, exdirector de Ferrocarriles de Fomento, y a otros cuatro cargos del Ministerio (Eduardo Santiago González, Luis de Santiago Pérez, José Ramón Paramio Fernández y Manuel José Herrera López).