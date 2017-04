El Parlamento espera enviar en mayo la petición de traspaso de la AP-9 al Congreso

El Parlamento comenzará a tramitar hoy la petición de transferencia de la AP-9, una iniciativa legislativa suscrita por las cuatro fuerzas con asiento en O Hórreo que confían en poder remitir a Madrid, para su debate en el Congreso, en mayo. Tras la reunión de la Junta de Portavoces en la que fijaron el orden del día de la próxima sesión plenaria los representantes de PP, En Marea, PSdeG y BNG confiaron en que el trámite de ponencia, que comienza hoy, se puedan acortar los plazos y enviar cuanto antes la proposición de ley a la Cámara baja.



La primera en intervenir fue la portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, quien criticó los atascos de los últimos días en la AP-9, exigió que se levanten las barreras cuando se produzcan retenciones y señaló que en la comisión de hoy propondrá un calendario para poder tramitar en mayo la iniciativa.



Xoaquín Fernández Leiceaga (PSdeG) advirtió de que lo que su formación no va a admitir son "retrasos" en la tramitación y reconoció que de momento todas las actuaciones hechas están encaminadas para lograrlo, para que la "remisión sea rápida, que pueda ser tramitado el asunto con rapidez y evitando vetos del Gobierno" como el que impidió la admisión a trámite en el Congreso la vez anterior.



Tanto Pontón como Leiceaga, además, recordaron que existe una comisión de seguimiento entre la Xunta y Fomento para la cogestión de la vía que "o no es operativa o no produce resultado", según el resultado y que se trata más bien de un órgano "fantasma o de posverdad", según la nacionalista.



El portavoz de En Marea, Luís Villares, recordó las iniciativas presentadas por su grupo para el traspaso de la AP-9 e incidió en que trabajarán "del modo más ágil posible" para seguir reivindicando ese traspaso.



"Todo lo que sea acortar los plazos, según el Reglamento, no hay problema", explicó el portavoz del PP en la Cámara, Pedro Puy, quien recordó que una cuestión es enviar la petición al Congreso y otra la decisión de los órganos de la Cámara baja sobre si se debate y cuándo, ya que eso compete a otra institución.