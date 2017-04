Los precios hoteleros de las ciudades gallegas más turísticas crecen casi un 5% en un año

Los hoteles gallegos sacrificaron en los años de crisis su rentabilidad con ofertas que le permitieran mantener la ocupación. Pero desde que el sector empezó a recuperarse el año pasado se han animado a aumentar poco a poco las tarifas, una tendencia que se da en todo tipo de alojamientos. El portal de internet Trivago analiza el comportamiento de los establecimientos de las 40 ciudades españolas más buscadas en la red, entre las que se incluyen A Coruña, Santiago, Lugo y Vigo. En su último estudio sobre el índice de precios hoteleros de este mes de abril, el incremento nacional alcanzó el 7% con 119 euros por habitación. Galicia no logra salir del último puesto de la tabla en el que lleva anclado muchos años y, pese a registrar una subida de las tarifas de casi el 5%, un cuarto en un hotel gallego no suele costar más de 67 euros, 52 menos que la media nacional y hasta 75 euros por debajo de lo que cuesta dormir en Cataluña. Entre los alojamientos catalanes y los gallegos, los primeros y los últimos del ranking, hay un 45% de diferencia en lo que se paga por una habitación.



Entre las urbes gallegas incluidas en el estudio superan la media autonómica Santiago y Vigo con 75 y 68 euros por plaza respectivamente. A Coruña y Lugo, se quedan por debajo, con 66 euros en el primer caso y 64 en el segundo. En cuanto a la evolución respecto a abril del año pasado destaca el incremento del 15% en la ciudad viguesa, a la que le sigue el repunte del 10% de las tarifas hoteleras en la capital gallega. En Lugo los precios subieron un 8,4% y en A Coruña rondan el 5% al igual que la media autonómica. Salvo Santiago, que se cuela en el puesto 15 en comparación con ciudades de toda España, el resto de las urbes gallegas analizadas aparecen en las últimas posiciones. Lleida es la ciudad más barata de toda España para alojarse con 62 euros pero luego ya figura Lugo con dos euros más, A Coruña y Castellón empatan con 66 euros en la antepenúltima posición y Vigo es la quinta por la cola con 68.



Este mes de abril las estadísticas del sector están influenciadas por la ocupación de Semana Santa, que este año marcó récord histórico con un 85% de plazas llenas, 15 puntos más que el 70% logrado en la Pascua de 2016 y 10 por encima del 75% de 2015 cuando ya se había logrado la mejor cifra en cinco años. Los empresarios turísticos confirmaron una subida de las tarifas a nivel general en la comunidad en los festivos, pero en las ciudades más turísticas no variaron porque en marzo del año pasado, mes en el que coincidió la Semana Santa, la tarifa media también fue de 67 euros.



El turismo gallego ya se aproxima a su temporada alta y eso se aprecia en el repunte de los precios este mes en comparación al primer trimestre del año con cinco euros más por habitación, lo que supone una subida de un 8%.



Desde el Clúster Turismo de Galicia confirmaron ayer que la ocupación desde el lunes 10 al domingo de Pascua llegó al 85% pero si se limitan los datos solo a los días festivos desde el Jueves Santo, la cifra se eleva hasta el 91,62%. Santiago y Lugo fueron dos de las triunfadoras estas vacaciones al cubrir el 89% y el 96% de sus plazas hoteleras. A pesar del aumento de la afluencia de los turistas y de las tarifas, los alojamientos de la comunidad no contrataron personal nuevo pero sí se amplió la plantilla en los servicios de restauración.