En taxi o coche particular

No pocos usuarios del transporte público se han quedado tirados hoy en las paradas de autobús. Largas horas de espera a ver si pasaba alguno de los servicios mínimos anunciados para la jornada. Una espera que acabó con la paciencia de los trabajadores que veían como el tiempo pasaba y el bus no llegaba. No les quedó otras que tomar un taxi o llamar a familiares o conocidos para que les llevasen al trabajo.



"Es incompresible. Me parece bien que hagan huelga, pero que cumplan los servicios mínimos", comenta indignado un vecino de Santa Cruz, que ayer llamó a la empresa Cal Pita para conocer los horarios de los autobuses que circularían hoy por la mañana. "Y no lo hizo ninguno de los que estaban previstos", denuncia. Ni el de las 07.10, 08.10 y 08.30 horas con salida desde Arillo, ni los que partían de Sada a las 07.25 y 09.25.



¿El motivo del incumplimiento de los servicios mínimos? Según le explicaron desde la compañía a los usuarios, los piquetes que impidieron salir a los autobuses de línea regular. Sin embargo, en la estación de autobuses de A Coruña la mañana transcurrió sin incidentes, según apuntan fuentes del sector.



Había unos 15 pasajeros a primera hora de la mañana a la espera del autobús en la parada de Santa Cruz que no hacían más que mirar el reloj y acercarse a la carretera para comprobar si llegaba el ansiado servicio para que los trasladase al destino. "La mayoría íbamos a trabajar, y también había algunos niños", relata uno de los usuarios. "No quedó otra que llamar a taxis o a conocidos", lamenta.