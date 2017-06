La DGT propone reforzar la plantilla de examinadores con 100 militares

Los examinadores de Tráfico llevan años con dos reclamaciones sobre la mesa de la DGT: más personal y más dinero. Para forzar al Gobierno central a mover ficha, los trabajadores promovieron en el arranque de la temporada alta una huelga en el sector, que en el caso de Galicia supone la suspensión de entre 300 y 400 exámenes de conducción cada día.

Entre un 70 y un 80% de los examinadores, según los sindicatos, secundaron la tercera jornada de paro -la primera fue el 2 de junio, la segunda el lunes y la tercera ayer-. Para tratar de desbloquear el conflicto y atender la alta demanda de aspirantes al carné de conducir durante los meses de verano, DGT y sindicatos se reunieron ayer. La propuesta de Tráfico pasa por crear una escala específica para los examinadores y ampliar su plantilla con cien personas procedentes del Ejército, según informó CSIF, que ve la medida insuficiente y reclama también un complemento específico.



No es la primera vez que se abren determinadas plazas a otro tipo de funcionarios que no sean de tráfico, como ya hace años se hizo con Correos o Defensa. "Hay posibilidades de apertura para cubrir determinadas plazas, siempre por concurso y realizando el pertinente curso de examinadores", según explicaron a Europa Press desde la DGT.



Escala específica

La creación de una escala específica para estos profesionales, que ahora acceden al puesto de examinador por un curso interno, y ampliar la plantilla actual de 750 examinadores con cien personas más procedentes del personal de tropa y marinería de Ministerio de Defensa son las dos propuestas que la DGT planteó ayer a los sindicatos en la reunión de la mesa delegada de Tráfico.



Desde CSIF valoran que se cree una escala propia, ya que así podrían acceder al puesto personas ajenas a la Administración por oposición libre y "se alejaría el fantasma de la privatización", según informa Efe. Sin embargo, aunque la propuesta de Tráfico recoge su adscripción al grupo C1 de funcionarios, para los sindicatos resulta insuficiente porque la nueva escala no cuenta con un complemento específico y no afectaría al conjunto de la plantilla, ya que de los 750 examinadores unos 300 no verían reflejado ningún incremento en su nómina al tener ya una categoría superior.



Para la vicepresidenta de la asociación de examinadores Asextra, María Carmen Castro López, la propuesta "parece más de lo mismo" que propuso la DGT al comité de huelga. "Hasta que se concrete eso pueden pasar meses y meses. No es una solución para ahora mismo", advirtió en relación a la oferta de incorporar personal de Tropa y Marinería. "Es un futurible", sentenció Castro, al tiempo que señaló que para ello es necesario una nueva ley, ya que "no es tan fácil traer personal de un organismo a otro". "No es una solución para el ahora, que es la huelga", concluyó.