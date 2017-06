Ferrol en Común convoca hoy una asamblea para forzar la marcha de la concejal crítica

La concejal de Obras de Ferrol, Esther Leira, acudirá a la asamblea convocada por su partido, Ferrol en Común (FeC), en la que sus compañeros de filas prevén pedir la entrega de su acta tras la crisis abierta en el gobierno local por su salida el pasado viernes del pleno cuando se iba a votar un modificativo de crédito. Tras abandonar la sesión, Leira criticó al alcalde, Jorge Suárez, de apartarla de las decisiones del ejecutivo local. A 24 horas de la junta, la edil denunció que el encuentro se celebrará "sin garantías" y acusó al portavoz de FeC, Álvaro Montes, de someterla a "presiones" para que deje su acta.

Leire dice no saber "qué esperar" de la cita de hoy y advirtió de que sufre un "juicio público sumarísimo". "Me pregunto para qué convocan una asamblea", cuestionó. Tras asegurar que no tiene "miedo" a lo que pueda ocurrir en la junta, insistió en que, pese a que no le "puede quitar el acta el alcalde ni el grupo municipal, acaban de hacerlo públicamente". A su juicio, las declaraciones del portavoz de Ferrol en Común sobre el conflicto interno suponen un "atrevimiento", aludiendo a la "torpeza de hablar de quien se supone que me va a sustituir". "Desconoce el código ético de Ferrol en Común", opinó sobre el dirigente, incidiendo en que la "torpeza es una máxima de este gobierno municipal".

Gobierno de "parranda"

En la candidatura, según dijo, "no existe ninguna comisión de garantías" y que tampoco está "desarrollado el reglamento". Además, destacó que "casi un tercio de ese código trata de garantizar la participación interna de inscritos; un sistema democrático donde todos tengamos voz y voto". Un día antes, Leira calificaba al gobierno de Ferrol en Común de "parranda" y acusaba a la diputada de En Marea en el Congreso, Yolanda Díaz, de "destrozar con su sombra alargada a la izquierda" en la ciudad.