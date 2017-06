La concejal crítica de Ferrol seguirá en la corporación como no adscrita

La concejal de Obras del Concello de Ferrol, Esther Leira, aseguró ayer que no se plantea entregar su acta y avanzó su intención de continuar en la corporación municipal como edil no adscrita. "Lo que me tira es seguir como concejal no adscrita y defender el programa de Ferrol en Común que para eso fui redactora junto a otra personas. Yo estoy en la disposición de seguir como no adscrita y voy a defender mi honestidad, mi seriedad y mi trabajo porque, con todo el boicot que tengo, puedo presumir de que mi trabajo es impecable", manifestó horas antes de la asamblea convocada por su partido para dirimir el futuro de la edil crítica.

Leira, que el pasado viernes abandonó el pleno por discrepancias internas, no oculta su malestar por las declaraciones del alcalde de Ferrol, Jorge Suárez, y del portavoz del grupo municipal, Álvaro Montes. "Ya me retiraron de facto el acta aunque ilegítimamente", denuncia la concejal, que asegura que la asamblea convocada no se ajusta a los estatutos de Ferrol en Común.

La edil volvió a poner en el punto de mira a la diputada de En Marea en el Congreso Yolanda Díaz (EU) al considerar que es quien está "detrás" del conflicto. "Desde el primer momento estamos ante la toma de Ferrol en Común por parte de Esquerda Unida", cuestionó. "EU -advirtió- quiere acaparar y conseguir la mayoría disfrazada de movimientos y de mareas municipalistas".