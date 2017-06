Cancela niega que el PSOE se "podemice" y abre la puerta a optar a liderarlo en Galicia

La presidenta de la gestora del PSdeG, Pilar Cancela, defiende que el PSOE "no se está podemizando" luego de la victoria de Pedro Sánchez en las primarias y los primeros movimientos tras el Congreso Federal, sino que los socialistas tratan de recuperar su "espacio hegemónico" en los partidos de izquierda de España. En una entrevista este domingo en RNE recogida por Europa Press, aclaró que el acercamiento del Partido Socialista y Podemos se limita a una "manera de normalizar" la vida política y no significa que el PSOE se esté "podemizando o dejando de podemizar". Para Cancela, el partido está tratando de "recuperar" el "espacio hegemónico de la izquierda" en España, al tiempo que descarta que este viraje pueda suponer una huida de votantes moderados.

También considera que el PSdeG "sale reforzado" tras el Congreso Federal del pasado fin de semana, al tiempo que celebró que haya sido devuelta a la gestora gallega la potestad para convocar el cónclave autonómico. Por eso, confía en celebrar el congreso del PSdeG "lo más pronto posible" para poder "volver a la normalidad", aunque descartó que pueda ser en julio. De nuevo, Cancela no aclaró si planea presentar su candidatura para dirigir el PSdeG. "No es algo que tenga decidido. No hay calendario, y hay que respetar que se abra el proceso", insistió. Con todo, ve necesario que la convocatoria del congreso "no vaya más allá del mes de octubre".

Por su parte, el presidente de la Diputación de A Coruña y alcalde de As Pontes, Valentín González Formoso, confesó ayer que ve "muy normal" que lo sitúen como candidato a dirigir el PSdeG, aunque dice estar "comprometido" con un proyecto municipal de cuatro años. En una entrevista en la Cadena SER, el dirigente socialista comentó que "ahora vuelven a llamar a las puertas del partido" los que lo abandonaron cuando surgieron otras alternativas de izquierdas. Ve "perfiles muy interesantes" para las primarias internas, en el último candidato a la Xunta, Xoaquín Fernández Leiceaga, que hace "una oposición constructiva"; Juan Díaz Villoslada, que dejó la universidad en un momento complicado del socialismo; Gonzalo Caballero, que tiene su "respeto"; o Pilar Cancela, quien merece agradecimiento; son nombres a tener en cuenta.