Feijóo destaca lo "raro" que resulta que la patronal y los sindicatos quieran negociar de forma conjunta

Aunque los representantes de los trabajadores están enfrentados con los empresarios por el bloqueo de los convenios colectivos, ambas partes coinciden en su rechazo al plan de la Xunta que contempla la integración de líneas de uso general en las escolares. Sobre esta decisión el presidente gallego, Alberto Núñez Feijóo, reconoció lo "raro" que resulta en el marco de las relaciones laborales que patronal y trabajadores quieran negociar de forma conjunta. De hecho, recordó que en otro conflicto, el del metal de la provincia de A Coruña, ha intervenido el Consello Galego de Relación Laborais para intermediar.

Preguntado sobre si acceder antes a esta pretensión de una reunión tripartita no habría evitado las cuatro jornadas de huelga que han paralizado el transporte de viajeros en la comunidad, Feijóo esgrimió que la Xunta está en la mesa de negociación "desde el primer instante en que nació el conflicto". Enfrente, lamentó que el Ejecutivo autonómico todavía "no ha escuchado" los "argumentos" de sindicatos y empresarios. "No sentarse a negociar, incumplir los servicios mínimos o poner a los estudiantes en el medio de la discrepancia al finalizar el curso y en plenos exámenes no es ningún argumento", advirtió.

Antes de producirse la reunión, Feijóo aseguró que se "garantizará la estabilidad" laboral de "todo el personal" del transporte. "Vamos a garantizar la continuidad de todo el personal; por lo tanto vamos a garantizar el futuro del empleo y del transporte", sostuvo.