La Xunta cede y retoma las negociaciones para desbloquear la huelga de autobuses

Una reunión a tres es "inviable", pues "ya se tuvo" y "sirvió para demostrar que los intereses son totalmente contradictorios", aseguró el miércoles la conselleira de Infraestruturas, Ethel Vázquez, contraria desde el principio a sentar en la misma mesa a sindicatos y patronal para negociar el nuevo plan de transporte de la Xunta.

Menos de 24 horas después, convocó a las dos partes a una reunión a tres bandas para intentar desbloquear la huelga de autobuses. Pero no lo consiguió. Los paros continuarán el martes, cuando está previsto que los trabajadores decidan en asamblea si convierten los paros de los martes y miércoles en indefinidos a partir del 13 de julio. Eso sí, las tres partes acordaron retomar las negociaciones en mesas bilaterales y más adelante en una tripartita. Hoy volverán a reunirse responsables de la Consellería con los sindicatos y el lunes lo harán con las empresas.

Ethel Vázquez explicó al final de la convocatoria que "una reunión a tres bandas puede" volver a darse "a medio plazo o en cualquier momento", pero defendió que "para avanzar y que sean fructíferos los avances en la negociación" son necesarias "reuniones por separado". "Como acordamos", destacó.

El encuentro de ayer que arrancó pasadas las 17.30 sentó alrededor de la misma mesa a la conselleira, a los tres sindicatos que han convocado la huelga (CCOO, UGT y CIG) y a las federaciones de transporte (Anetra, Fegabús y Trasgacar) que representan al 90% de las empresas afectadas por el nuevo plan de transporte. En total, 16 personas, cuatro por parte de la administración, seis por parte de los sindicatos y otros seis por parte de la patronal.

Ethel Vázquez entregó un documento a los sindicatos sobre la subrogación del empleo, pero este no recoge el número de personas afectadas, por lo que los representantes de los trabajadores esperan tenerlo en próximos encuentros. Será una de las cuestiones principales que abordarán en la reunión de hoy.

Los sindicatos celebraron que las conversaciones vuelvan al punto inicial que "nunca se debió romper" y aseguraron que "martes y miércoles" volverán a hacer huelga" de nuevo, ante la imposibilidad, por plazos, de alcanzar un acuerdo firme con anterioridad. "No hay ningún avance", resumió la portavoz de UGT, Beatriz Meilán.

En cuanto a la patronal, que se reunirá el lunes con responsables de la Consellería de Infraestruturas, las federaciones de empresarios de transporte por carretera emitieron un comunicado conjunto en el que afirmaron haber recibido "con alivio el anuncio del restablecimiento del diálogo" y manifestaron su "confianza en que sirva para que los sindicatos pongan fin a la huelga".

En el mismo texto matizaron que en la reunión de ayer no se produjeron avances "significativos", pero que el mero hecho de que se haya producido es ya un "paso importante". Los empresarios también mostraron su disposición a analizar la propuesta de la Consellería para la subrogación de los trabajadores, pero ya anticiparon que el actual plan "ni la contempla ni permite que se produzca en unas condiciones razonables".

Xesús Pastoriza, secretario de transportes de la Confederación Intersindical Galega (CIG), coincidió con el resto de sindicatos en definir como "positiva" la reunión a tres bandas, que será el órgano que finalmente "va a negociar" cómo se construye el plan de transporte público por carretera en Galicia. Pastoriza también indicó que sindicatos y patronal mantendrán reuniones bilaterales.

Marcos Pérez, de CCOO, explicó que la negociación sobre el plan de transporte de la Xunta es importante "pero no hay que olvidar que también está la negociación de los convenios en los que no hay ningún avance. No vamos a paralizar la huelga si uno de los dos conflictos sigue activo".

En las cuatro jornadas de paros, que comenzaron el 20 de junio, el seguimiento fue masivo en toda Galicia por encima del 90% y el impacto fue mayor por el incumplimiento de los servicios mínimos.