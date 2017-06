La Xunta pide una sentencia sobre Angrois antes que una comisión parlamentaria

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, se reafirmó ayer en que hay que dejar actuar a los jueces antes de plantear una investigación de carácter político como el accidente ferroviario de Angrois, que dejó 80 muertos y más de 140 heridos.

"Que los jueces actúen con contundencia y nos digan si hay algún culpable más que el maquinista; si hay alguna responsabilidad más, que se nos diga", proclamó Feijóo, tras conocer la decisión de la Audiencia Provincial de A Coruña de desestimar los recursos de apelación interpuestos por las representaciones de Adif y Andrés Cortabitarte contra la decisión del juez de investigar a este último.

En la rueda de prensa posterior al Consello de la Xunta, constató que "la Justicia se está moviendo". "Dejemos que se mueva con intensidad. La investigación más completa y más profesional es la que se está desarrollando en el ámbito judicial", destacó.

A su juicio, lo que "quieren las víctimas" y "lo que quiere Galicia" es, precisamente, que se "concrete" la investigación judicial. Solo después, recalcó, se podría plantear que se depuren "responsabilidades políticas más claras", una vez que haya veredicto de la Justicia.

Feijóo hizo estas declaraciones tras ser preguntado por la información que publica eldiario.es en relación a que el PSOE cambia de criterio y pedirá una investigación en el Congreso sobre el accidente del Alvia en la que estarían llamados a comparecer los exministros José Blanco (PSOE) y Ana Pastor (PP).

Protección

Acerca de hasta qué punto, tras el cambio de postura socialista, una negativa del PP sobre este asunto podría entenderse como un intento de proteger a Pastor, el presidente gallego rechazó polemizar. "Si lo que queremos es simplemente ver una comisión para ver si ese tren no se debió poner en marcha... No creo que tenga mayor trascendencia que la política. A mí lo que me interesa es que la investigación judicial se concrete", concluyó.