Abel Caballero se desentiende de las primarias del PSdeG: "Me da igual"

El alcalde de Vigo, Abel Caballero, confirmó ayer que no estará en el próximo congreso del PSdeG ni quiso pronunciarse sobre el perfil que debería tener el próximo secretario o secretaria xeral en Galicia porque, según apuntó, lo que decida el partido le da "igual".

"El PSdeG tiene que tomar sus propias decisiones, yo ya las tomo para Vigo. Lo que haga el partido es cosa del partido, y le deseo que acierte", señaló Caballero en una entrevista a Europa Press.

A pesar de que, durante el proceso de primarias a nivel federal, sí se involucró activamente para apoyar a Susana Díaz, el alcalde se mostró ajeno a las primarias gallegas: "A mí me da igual lo que decida el PSdeG, me es igual. Lo acepto y punto", sentenció.

El regidor precisó que no animará a nadie a presentarse a ese proceso, en el que, por cierto, ni siquiera confirmó que vaya a votar. "Votaré o no, ya veré lo que hago, depende de quién se presente. No conozco nombres, los que crean que lo van a hacer bien, que se presenten si quieren", añadió.

Por otra parte, y con respecto a su tensa relación política con el presidente de la Xunta, el regidor olívico justificó esa confrontación porque "la atención de Feijóo a Vigo es cero, el gasto es metafóricamente cero y toma decisiones hostiles para dañar a la ciudad".

En el caso del presidente de gallego, Caballero le recriminó su "vieja visión" de que "Vigo no juega un papel en Galicia y no tiene que ser objeto de atención prioritaria, por eso todo es para Santiago y A Coruña". "Pero ahora es distinto, porque la ciudad reclama su espacio, y eso es lo que le produce a Feijóo esa irritación continua", ha apuntado.

Caballero, quien confirma que será candidato al menos hasta 2023 (cuando cumplirá los 77 años), se mostró contrario a la limitación de mandatos en sistemas como el parlamentario y de los ayuntamientos, porque los alcaldes están sometidos al control del pleno. "En sistemas presidencialistas sí que tiene lógica, porque todo el poder lo tiene el presidente. Pero en sistemas parlamentarios, quien decide son los ciudadanos", zanjó.