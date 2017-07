Villares avisa de que "no será un problema" para En Marea

El portavoz de En Marea, Luís Villares, asegura que no será "un problema" para "la continuidad del proyecto político" del espacio de confluencia. "Si todo el problema que tuviese el proyecto político fuese únicamente la persona que ocupa la portavocía, yo siempre expliqué que eso no sería un problema para la continuidad del proyecto político", subrayó en una entrevista en Cadena Ser. Pese a todo, Luís Villares aclaró que no se siente cuestionado. "No particularmente", apuntó, para luego añadir que lo que realmente siente es "perder el tiempo" en asuntos internos. Y aclaró, que en todo caso, "quien decide aquí es la mayoría de personas inscritas", añadió.