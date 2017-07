Los examinadores de la DGT critican la falta de voluntad política para poner fin a la huelga

El sector de los examinadores de Tráfico protagonizó ayer una nueva jornada de huelga, que en Galicia tuvo un seguimiento del 84%. Un día después de reunirse con el director de Tráfico, Gregorio Serrano, que rechazó atender la reclamación de los trabajadores de un aumento de sueldo a través de un complemento específico, la plantilla denunció la falta de "voluntad política" para solucionar el conflicto.

La delegada en Galicia de la Asociación de Examinadores de Tráfico (Asextra), Vanesa Fernández, informó de que el paro se ha situado en toda España "en los mismos términos" que en jornadas anteriores, con un seguimiento en torno al 80% y sin incidencias destacables.

En Galicia, no obstante, la adhesión ha bajado ligeramente con respecto a jornadas anteriores que llegó a rondar el 100%, con el 84% de seguimiento. En concreto, de los 43 examinadores con los que cuenta la comunidad, han trabajado seis en A Coruña y uno en la provincia de Pontevedra.

Sobre la situación en la que se encuentran las negociaciones, Vanesa Fernández aseguró que el sector tiene "una demanda clara", la subida del complemento específico de estos funcionarios por parte de la Dirección de la Función Pública, que está pendiente desde hace dos años. Sin embargo, criticó, "no hay ningún avance" ni "ninguna propuesta encima de la mesa que permita desbloquear la situación". "El director general no se puede escudar en que Función Pública no quiere, como cargo político debe poner una solución encima de la mesa que permita desbloquear este conflicto o, si no, dimitir de su cargo", aseguró la representante sindical.

Para los trabajadores, esta negociación es "una cuestión de voluntad política" ante la que el Gobierno "no tiene ninguna propuesta que ofrecer", por lo que mantendrán su huelga, tal y como estaba previsto hasta el 31 de julio. De mantenerse el ritmo de pruebas suspendidas en cada jornada de huelga en Galicia, serán casi 6.000 los aspirantes al carné de conducir que tendrán que esperar al menos hasta otoño para examinarse. Aunque los sindicatos cifran la lista de espera en seis meses.