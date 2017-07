Galicia tendrá un festivo más en 2018 pero tendrá que recuperarlo

Galicia tendrá el próximo año 15 festivos, uno más de los establecidos, por lo que deberá recuperar un día, como ya sucedió en 2000, 2001 y 2007, según ha avanzado hoy el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo.

El Gobierno gallego ha aprobado hoy el calendario laboral para el próximo año en el que hay nueve fechas no sustituibles por las comunidades, a no ser que caigan en domingo, y no es el caso.

De este modo serán días festivos el 1 de enero (Año Nuevo), el 30 de marzo (Viernes Santo), el 1 de mayo (Fiesta del Trabajo), el 15 de agosto (Asunción), el 12 de octubre (Hispanidad), el 1 de noviembre (Todos los Santos), el 6 de diciembre (Constitución), el 8 de diciembre (Inmaculada) y el 25 de diciembre (Navidad).

Además hay otras tres fechas que sí son sustituibles: Reyes (6 de enero), Jueves Santo (29 de marzo) y Santiago (25 de julio).

La Xunta ha decidido mantener estas tres fechas tradicionales como festivo y ha sumado el Día das Letras (17 de mayo), una fecha a la que, según Núñez Feijóo, Galicia no puede "renunciar".

Los otros dos días festivos hasta quince el próximo año los fija cada ayuntamiento.