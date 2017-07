En Marea propone elevar su tope salarial a cargos que pierdan dinero al entrar en política

En Marea se propone modificar el sistema económico que se impuso tras las pasadas elecciones autonómicas y abrir la puerta a diferencias entre sus cargos institucionales. El partido quiere que, por regla general, cada uno cobre un máximo de tres salarios mínimos al mes, lo que supone 2.123 euros al margen de gastos, y done el excedente al espacio de la confluencia. Sin embargo, aquí introduce una novedad al permitir que se modifiquen las condiciones económicas a quienes pierdan dinero tras entrar en política.

Así consta en la nueva carta financiera que la coordinadora propuso al Consello das Mareas y que salió aprobada para ser ratificada en el plenario del próximo día 15. En ese documento, se establece el citado máximo salarial, que puede incrementarse 353 euros al mes por personas a cargo hasta un máximo de 1.400. Ese sistema puede ser modificado para algún cargo, lo que abre la puerta a la desigualdad en las condiciones económicas de los integrantes del partido. "Estas condiciones [sobre los sueldos de cargos electos] podrán ser revisadas en el caso de lucro cesante que, con carácter irreversible, sufra la persona electa o por cargas económicas acreditadas", establece el citado documento.

La pérdida de dinero al pasar de la actividad profesional al campo político ya generó diferencias en el seno de En Marea cuando Luís Villares, entonces portavoz parlamentario y hoy también orgánico, solicitó una compensación por la pérdida de ingresos sufrida entre los meses de agosto y octubre al abandonar su puesto de juez en el Tribunal Superior de Xustiza para ser candidato a la Xunta. También pidió asistente personal y chófer.

En noviembre pasado, En Marea presentó su régimen económico, que no establecía un tope salarial, sino donaciones proporcionales al salario de cada uno de sus 14 diputados. Uno parlamentario "raso", que percibe 4.811 euros brutos, según la información de la Cámara, aportaría un 20% a la hucha común. El sistema no se cumplió, ante la demanda de Podemos de que también aportasen sus siete miembros a las siglas moradas, pese a participar "a título individual" en el partido instrumental. Algunos diputados de En Marea sí aportan a la hucha común, pero otros no.

La nueva carta financiera emula parte del sistema de donaciones de Podemos a nivel estatal, pues establece un tope general de 2.123 euros, descontando gastos de manutención y desplazamientos. Quien supere esa cantidad, debería ceder el excedente a En Marea. Aquí se introduce un nuevo cambio para facilitar las donaciones de diputados de Podemos a su fuerza original. "Con carácter excepcional y solo para la legislatura en curso, aquellos diputados que lo soliciten podrán distribuir del modo que consideren éticamente más justo el 50% de la aportación, estableciéndose un mínimo del 50% que será donado a En Marea", establece ahora. Sin embargo, cierra la puerta a compartir con Podemos los 41.587 euros que ingresa el grupo parlamentario.

Además, el reglamento de la coordinadora refuerza el liderazgo de Villares, cuya alianza con sectores minoritarios para conquistar la Portavocía lo ha enfrentado con, entre otros, las cúpulas de Anova o Marea Atlántica. Esta última ya ha anunciado batalla en el plenario del 15 para revocar la coordinadora de En Marea por incumplir el programa interno que más votos obtuvo en las primarias y que vetaba el puesto de referente a Villares. Anova, por su parte, ha pedido centrar el foco en el discurso que cree olvidado.

La propuesta de guía de la coordinadora refuerza el papel del exjuez como principal figura interna. "Ejerce la máxima representación pública y las relaciones políticas de En Marea, impulsa y coordina el trabajo de los organismos nacionales. Coordinará las relaciones institucionales de En Marea y coordinará la actuación del grupo parlamentario", indica sobre el portavoz.

Sin exclusiones

Desde Lugo, Villares, volvió a lanzar ayer un "llamamiento a la unidad y a la cohesión" en el seno de En Marea y subrayó que los miembros de la coordinadora quieren "contar con todo el mundo" y que "nadie se quede excluido", de modo que continuará con "la mano tendida". "Evidentemente, en un espacio dinámico y en construcción, como es el espacio actual, es normal que surjan voces que, desde una crítica constructiva, pretenden hacer una marea mejor", afirmó el portavoz parlamentario.

"En Marea nos importa a todos y por eso estamos construyendo este proyecto", dijo Villares. "L lamamos a todo el mundo a participar en el plenario", urgió.

Para buscar el "consenso", el líder de En Marea precisó, la "coordinadora" está rindiendo "cuentas" y "explicándole a todo el mundo", con reuniones en diferentes lugares de Galicia, "lo que está haciendo esta dirección". "Por qué hacemos esto. Porque creemos que tiene que haber transparencia y rendición de cuentas constante. Para que todo el mundo nos pueda preguntar qué estamos haciendo y, si no está conforme, para que pueda decirlo", concluyó Villares.