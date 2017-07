Feijóo censura la "inflexibilidad" de Fomento al negarse a traspasar la AP-9

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, advirtió ayer de que él "nunca cambia de opinión" y, por eso, está dispuesto a "rebatir" los argumentos del Ministerio de Fomento que considera "falaces" sobre la negativa a traspasar la AP-9. "Esto no es un choque de fuerzas, es un choque de argumentos", aseguró. Así recordó que el Parlamento gallego ha encargado un informe a los letrados de la institución para "rebatir" el documento que Fomento remitió al Congreso para negarse a debatir en la Cámara Baja la propuesta aprobada por unanimidad en Galicia de transferir esta autopista.

En concreto, Feijóo explicó que "los ingenieros" del ministerio argumentan que la AP-9 debe ser una vía estatal porque comunica puertos y aeropuertos. "Y yo le digo que es falaz, que vengan por aquí y lo comprueben, porque no comunica directamente con puertos y aeropuertos sino con otras autovías que enlazan con esos puntos", defendió.

El presidente gallego consideró que el Gobierno "acierta cuando es flexible" y acepta que Galicia participe en el foro de decisiones sobre la AP-9, en alusión a la creación de una comisión bilateral y que, sin embargo, "no acierta cuando es inflexible" con criterios que la Xunta no comparte; "cuando se niega a la transferencia y a poder hablar del impacto económico de la transferencia".

"No podemos engañar a los ciudadanos y decir que con la transferencia no se pagarán peajes" porque no es así, habrá que seguir pagando peajes mientras dure la concesión, advirtió, pero "las últimas argumentaciones del Gobierno son absolutamente rebatibles y vamos a seguir diciendo que la transferencia es posible".

Feijóo reconoció que es cierto que el peaje va a seguir "y que va a subir, en función del convenio del Gobierno del PSOE con la concesionaria para la ampliación, pero la AP-9 estará mejor gestionada desde Galicia", remarcó.

La próxima semana, Feijóo dará cuenta en la sesión de control del Parlamento, entre otros temas, de la posición de la Xunta en esta cuestión.