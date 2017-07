Galicia se convierte en la sexta comunidad con más denuncias por delitos de odio

Lesiones, amenazas, vejaciones, injurias, tratos degradantes tipificados como antisemitas, racistas, sexistas... Son algunos de los delitos de odio que se cometen a diario en España. Galicia no es una excepción en el mapa de la discriminación. Hasta un total de 60 delitos por cuestiones de raza, etnia, religión, edad, discapacidad, orientación sexual, razones de género, situación de pobreza y exclusión (aporofobia) o por diferencias ideológicas y de creencias religiosas fueron cometidos el año pasado en la comunidad gallega. Un balance que la coloca como la sexta autonomía con más incidentes de este tipo registrados el año pasado y que suponen la comisión de cinco agresiones cada mes, según el informe elaborado por el Ministerio del Interior. Con esta posición en el ranking nacional, Galicia sube un puesto en relación a 2015, cuando ocupaba el séptimo lugar en número de incidentes que atentaban contra los derechos humanos.

En el conjunto del país, las Fuerzas y Cuerpos de seguridad del Estado y las policías autonómicas detectaron en 2016 un total de 1.272 delitos de odio, un 4,2% menos que el ejercicio anterior, aunque los relacionados con discriminación por sexo y género se dispararon un 70,8% debido a los nuevos parámetros incluidos en la reforma del Código Penal. En el caso de Galicia, con un peso del 4,7% en las agresiones detectadas en el territorio nacional, se contabilizaron cuatro casos menos que el ejercicio anterior.

La cifra real es muy superior, ya que muchos delitos de este tipo no se denuncian. Bien porque los afectados no se consideran víctimas de estos incidentes o porque no quieren verse señalados. Un estudio de la Agencia de los Derechos Fundamentales de la UE advierte de que alrededor de un 80% de este tipo de agresiones no se denuncian.

A la cabeza de la clasificación autonómica en delitos de odio se mantiene Cataluña (282), seguida de Madrid (171), Andalucía (152), País Vasco (141) y la Comunidad Valenciana (127). Y en el sexto puesto de la tabla, Galicia con 60 casos. En extremo opuesto de la lista están Cantabria y La Rioja, con menos de 20 incidentes.

Provincias

El comportamiento en las provincias gallegas durante el último año ha sido dispar. En A Coruña y Ourense se redujeron las denuncias por delitos de odio. En ambos casos, cayeron a la mitad: en A Coruña se pasó de los 41 incidentes registrados en 2015 a los 22 del año pasado y en Ourense, de seis a tres. Por el contrario, en Pontevedra y Lugo los ilícitos penales de este tipo se duplicaron. En Pontevedra se contabilizaron 24 frente a los 12 del año anterior, y en Lugo se pasó de 5 a 11.

En Galicia, los delitos de odio más frecuentes el año pasado fueron los que tuvieron como trasfondo alguna situación de racismo o xenofobia (con un total de 21 incidentes, el 35% del total de los detectados en la comunidad), seguido de las agresiones contra personas por su ideología (14) y contra quienes sufren algún tipo de discapacidad (13). Otros 10 casos fueron por motivo de la orientación o identidad sexual y los dos restantes responden a una discriminación por razón de género. A diferencia del año anterior, no se registraron agresiones por aporofobia (rechazo o vejación por causa de pobreza) ni por creencias religiosas. Como en 2015, tampoco se denunció agresión alguna con trasfondo antisemita.

Por categorías, Galicia está marcada en rojo por los relacionados con la discapacidad. Es la sexta comunidad más afectada por estos incidentes, con un total de 13 casos, lo que supone un 5% de los 262 registrados en todo el país.

Por provincias, Barcelona fue el año pasado la que más delitos de odio registró (211), seguida por Madrid (171), Vizcaya (105) y Valencia (78). Y a gran distancia se encuentran Murcia Sevilla (38) (37), Alicante (34) y Navarra (31).

Las denuncias presentadas en todo el país el año pasado derivaron en 541 detenciones, 10 de ellas en Galicia -cinco e la provincia de Pontevedra, tres en A Coruña y las dos restantes en Lugo-. El ejercicio anterior se habían registrado en España 463 imputaciones, de las que 19 correspondieron a delitos cometidos en la comunidad gallega. Y hasta un total de 817 hechos relacionados con delitos de odio fueron esclarecidos en 2016 en el conjunto del país, 33 en Galicia.