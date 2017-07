Galicia tendrá un festivo más el próximo año, pero habrá que "recuperar" las horas

Galicia tendrá el próximo año 15 festivos, uno más de los establecidos, por lo que deberá recuperar un día, como ocurrió en 2000, 2001 y 2007. La Xunta aprobó ayer el calendario laboral para 2018 en el que hay nueve fechas no sustituibles por las comunidades, a no ser que caigan en domingo, y no es el caso. El Ejecutivo gallego ha propuesto el Día das Letras como festivo autonómico "recuperable", dada su gran tradición e importancia para la cultura gallega.

De los 14 festivos, dos son elegidos por los concellos. De los 12 restantes, 9 son de carácter obligatorio y no sustituibles a no ser que coincidan con el domingo: (1 de enero, Viernes Santo, 1 de mayo, 15 de agosto, 12 de octubre, 1 de noviembre, 6 de diciembre, 8 de diciembre y 25 de diciembre). Otros festivos de carácter nacional pueden ser sustituidos por las comunidades: el 6 de enero y el Jueves Santo, que Galicia no cambia tradicionalmente, y se le da la opción a las autonomías entre el 19 de marzo y el 25 de julio. La comunidad gallega fija el 25 de julio, ya que es el Día de Galicia.