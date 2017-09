La ocupación hotelera en verano llega al 95% y la rentabilidad del sector crece un 10% al ingresar 42 millones por habitación ocupada

En "línea ascendente" y batiendo récords. La Xunta hace balance de la evolución del turismo en los dos meses del verano. La ocupación hotelera alcanzó el 95 % y la rentabilidad del sector creció un 10,2 por ciento, de manera que el sector ingresó 42 millones de euros por cada habitación ocupada.

Aunque el Gobierno gallego no dispone de datos de ocupación en las viviendas turísticas, que por primera vez este verano funcionaron bajo el amparo del decreto de la Xunta, Feijóo destacó que "la mayoría de propietarios está contento". Pese a que la norma ha sido recurrida por la Comisión Nacional de Mercados y Competencia, el presidente gallego aclara que la Xunta no tiene intención de "modificarla" porque "se ajusta a derecho" y da "seguridad a usuarios y empresas. Además, explicó que había sido negociada con el sector y ahora "no va a romper ese consenso".

En cuanto a las cifras de ocupación hotelera por zonas, en Santiago llegó al 95% y en destinos como Ferrol los alojamientos estuvieron llenos al 92% y con precios más altos que el verano pasado. En la provincia de Lugo la media ronda el 90% pero se eleva al 95% en la Mariña lucense. En las Rías Baixas, Sanxenxo obtuvo un 90% y en algunos negocios de las ciudades de Pontevedra y Vigo se llegó al 95%. En el caso de Ourense, la urbe se quedó en el 85% y el entorno de A Ribeira Sacra en un 83%, 14 puntos más que el año pasado.