Confederación Miño-Sil anticipa que en octubre se pasará a alerta por sequía

El presidente de la Confederación Hidrográfica Miño-Sil, Francisco Marín, ha señalado hoy que todo apunta a que principios de octubre la situación de prealerta por sequía que vive la comarca desde primeros de año pasará a la de alerta.

"Nos encontramos en un año complicado y el cambio climático nos está pegando en serio", ha declarado Marín, quien ha subrayado que desde 1982 "no se recuerda una sequía como la actual".

No obstante, ha aclarado que la alerta "no supondrá nada para los consumidores particulares", quienes "no lo van a notar".

Marín ha hecho estas declaraciones en Vega de Espinareda (León) donde ha presidido el acto de recepción de las obras de la escollera de seguridad realizada en el arroyo Castellanos.

Se trata de una obra que pretende suplir los problemas "que daba la reguera para las aceras y los viandantes", ha explicado Marín.

Unos 85.000 euros se han invertido en esa obra que el alcalde de esa localidad, Santiago Rodríguez, pide que se continué con la escollera por la otra margen.

Estas obras preceden a las de construcción del colector de Cabañas Raras, licitada por un importe cercano a los cuatro millones de euros y un tiempo de ejecución de 18 meses.

De ese modo, se conectará el polígono del Bayo y Cortiguera a la EDAR de Villadepalos.

El presidente del organismo de cuenca ha avanzado que las obras previstas para completar el paseo del río Sil en Ponferrada (León) comienzan a andar con la redacción del proyecto, y ha precisado que al tratarse de una obra menor no necesita salir a concurso.

Además, la Confederación está realizando labores en los caudales de los ríos bercianos y en concreto hay siete en activo, que son el 20% de los trabajos, presupuestados en casi 900.000 euros.

También en los próximos días, según ha anunciado Marín, saldrá a información pública en el BOE las obras para realizar la nueva depuradora de Priaranza del Bierzo (León).