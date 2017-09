Galicia cuenta con 280 lugares de culto de una decena de religiones minoritarias

Dios, Alá, Yahvé, Jehová o Buda son solo algunos de los dioses o sabios que adoran los fieles de las distintas religiones que hay repartidas por el mundo y en Galicia hay representación de hasta una decena de ellas. Por la geografía gallega se reparten por lo menos 3.772 iglesias, una por cada parroquia. Pero además de estos templos del catolicismo existen otros 280 lugares de culto ligados a una decena de religiones minoritarias. Algunos de ellos corresponden a variantes del cristianismo como las iglesias evangélicas, ortodoxas, adventistas y anglicanas junto con los templos mormones y los Salones del Reino de los testigos de Jehová. También hay templos budistas, mezquitas y una única sinagoga judía en toda la comunidad que está en A Coruña, donde se encuentra uno de los grupos más activos, la Comunidad Judía Bnei Israel de Galicia.

El Observatorio del Pluralismo Religioso en España contabilizó el año pasado 280 lugares de culto de religiones minoritarias en la comunidad gallega, lo que supone un índice de 0,10 por cada 1.000 habitantes y el 2% de los 14.640 templos de toda España. Ocho de cada diez se concentran en A Coruña y Pontevedra. Lidera la tabla la provincia coruñesa con 124 lugares de culto -el 44% de los registrados en Galicia- y además ocupa el decimosexto puesto en comparación con el resto de provincias españolas. Entre los 20 primeros se cuela también Pontevedra con sus 101 lugares de culto. Ourense y Lugo, sin embargo, aparecen en los últimas posiciones tanto a nivel autonómico como nacional con una treintena de edificios religiosos en el caso de la provincia ourensana, cinco más que los 25 de la lucense.

EEvangélicos. La evangélica es la segunda religión más representada en Galicia después del catolicismo con 161 templos, seis de cada diez del total de los cultos minoritarios y cinco veces más que las 30 que había hace tres décadas. El Consello Evanxélico de Galicia cuenta con más de 25.000 cristianos protestantes que, a diferencia de los católicos, no aceptan las normas de la Iglesia ni la autoridad del Papa y solo se rigen por la Biblia. Por eso no se bautizan hasta que son adultos y consideran que la salvación es una gracia divina y no se alcanza en base a las buenas obras realizadas en la Tierra.

ETestigos de Jehová. Es otra de las religiones cristianas minoritarias más numerosas, ya que cuenta con 52 salones del reino en Galicia, que es como se conoce a los lugares en los que las congregaciones se reúnen una vez a la semana y también donde celebran sus asambleas anuales. Los Testigos de Jehová basan sus creencias en la Biblia, Jehová es su único Dios y se identifican como seguidores de un único líder, Jesucristo, que está presente de manera espiritual en la Tierra. No celebran la Navidad, la Pascua, ni otras fiestas y costumbres de los católicos porque las consideran incompatibles con el cristianismo por sus orígenes paganos. Los nuevos fieles se bautizan según el modelo de los cristianos del primer siglo, con la inmersión total en el agua.

EMusulmanes. A bastante distancia y cerrando el podio se sitúan la veintena de mezquitas desde las que los más 5.000 musulmanes asentados en Galicia rezan a Alá.

EBudistas. En el cuarto puesto se sitúan los 13 templos budistas, con representación en todas las provincias menos en la de Lugo. Destaca A Coruña, donde se concentra la mitad de lugares de culto a Buda en Galicia.

EAdventistas. Al igual que los evangélicos, la doctrina de la Iglesia Adventista del Séptimo Día anima a sus seguidores a estudiar la Biblia para descubrir la verdad por sí mismos. El sábado es día de reposo y día de adoración a Dios y no está permitido participar en competencias deportivas, ir al cine, ir de compras o ver la televisión pero sí que se puede pasear, estar en familia o realizar actividades solidarias. Los sábados los adventistas de la comunidad se reúnen en las nueve Iglesias adventistas en la comunidad. Lugo y Ourense solo cuentan con una por provincia.

EMormones La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, más conocida como Iglesia mormona, lleva establecida en la ciudad coruñesa más de 40 años y tras varias décadas en su local en Elviña se trasladaron el año pasado a la capilla que los mormones han construido enfrente al hospital de Oza. Se trata de uno de los tres lugares de culto en la provincia coruñesa junto con la de Ferrol y Santiago y uno de los ocho contabilizados en toda Galicia -hay capillas también en Ourense, Vilagarcía, Pontevedra y Vigo- para un colectivo que cuenta con 2.000 miembros. Los fieles de esta confesión creen que las familias podrán seguir unidas tras la Resurrección, para lo cual precisan de un sellado en vida. Sus creencias se basan en los preceptos dictados por Jesucristo en sus últimos días y en las revelaciones que le hizo a Joseph Smith, primer profeta de los mormones.

EOrtodoxos. En 1054 tuvo lugar el cisma de Oriente, la primera gran división religiosa en la Europa cristiana. Así, el oeste del continente siguió bajo la autoridad del Papa, mientras que en el este se instauró el cristianismo ortodoxo. También en Galicia hay muestras de esta religión en cuatro capillas ortodoxas: dos en A Coruña y otras dos en Pontevedra. Las iglesias ortodoxas se rigen por jurisdicciones. De hecho, los ortodoxos coruñeses pertenecen a la Diócesis de Francia y Europa Occidental, bajo la protección del Patriarcado de Serbia. Las eucarístias son muy similares, si bien los ortodoxos no rinden culto a las imágenes, el sacerdote la mayor parte de la ceremonia ora de espaldas y en el sacrificio se usa pan con levadura. Además, en este culto los sacramentos de comunión y confirmación se realizan al poco tiempo del bautismo.

EAnglicanos. La última parroquia anglicana en Galicia se abrió en 2012. Fue la de Vigo, que se sumaba a la de A Coruña y Pontevedra. Desde entonces la cifra se ha mantenido invariable. Las prácticas anglicanas son más laxas y flexibles que en otras jurisdicciones cristianas, incluyendo la llamada a la ordenación de mujeres al sacerdocio y obispado o la libertad del clero para practicar el celibato o contraer matrimonio.

EJudíos. El grupo más activo de judíos gallegos está en A Coruña. Y además es la única ciudad con sinagoga. En la comunidad gallega residen cerca de 300 judíos que se concentran en núcleos con importancia histórica para esta población como Ribadavia o Monforte. Hasta el siglo XV, cuando comenzaron a ser perseguidos por la Inquisición para que se convirtieran al catolicismo, hubo muchos judíos en A Coruña. La documentación relativa a la comunidad judía en la ciudad coruñesa destaca que se concentraban en una zona cercana a una de las puertas de la muralla.