Leiceaga, Villoslada y Caballero suman los avales necesarios para las primarias del PSdeG

Xoaquín Fernández Leiceaga, Juan Díaz Villoslada y Gonzalo Caballero confían en superar los 1.051 avales que necesitan para concurrir a las primarias del 8 de octubre y poder optar a ser secretario xeral del PSdeG. El plazo se termina mañana y los tres precandidatos dan por hecho que pasarán el corte. Si finalmente sucede así, se aviva la posibilidad de un pacto entre dos de las tres candidaturas. La opción de una alianza ha estado siempre ahí, pero se intensificará después de que los tres aspirantes a liderar el PSOE gallego midan sus fuerzas en la primera vuelta de las primarias, que es la recogida de avales.

Las firmas que reúna cada uno determinarán la posición de liderazgo o debilidad con que encararán la batalla por tomar las riendas del PSdeG y las negociaciones de cara a un pacto. Fuentes socialistas apuntan que el diputado coruñés Juan Díaz Villoslada será el candidato con más avales, al gozar del respaldo de buena parte del aparato orgánico del PSdeG. La cuestión es si se distancia lo bastante de los otros dos aspirantes, como para erigirse en un claro favorito. También será determinante para despejar el futuro de la tercera fuerza del hemiciclo gallego si la suma de los avales del portavoz parlamentario del PSdeG supera los apoyos de Villoslada. Entonces, las primarias serán muy reñidas, aunque los partidarios de Susana Díaz hayan dado un paso atrás y han declinado presentar un aspirante. En mayor o menor medida, los tres candidatos proceden de la órbita de Pedro Sánchez.

El segundo candidato más votado, una plaza que se disputarían Leiceaga y Caballero, según fuentes socialistas, puede tener opciones de ganar las primarias si pacta con el tercero y éste se retira. Ya sucedió en las primarias de 2016 a la candidatura de la Xunta. Entonces Gonzalo Caballero, que no logró sumar los avales para concurrir, se sumó al proyecto de Leiceaga, y éste desbancó al que era portavoz parlamentario José Luis Méndez Romeu. Leiceaga puede volver a repetir la jugada, si obtiene la segunda plaza, o sufrir en sus carnes la derrota que infringió el año pasado a su antecesor en el Parlamento autonómico.

En el PSdeG nadie descarta alianzas en la segunda fase de las primarias. Es más, ven muy extraño que lleguen tres candidatos al 8 de octubre, día en el que la militancia está llamada a las urnas. La tesis que domina es la de un pacto Caballero-Leiceaga o Leiceaga-Caballero, en función de quien quede segundo en la recogida de avales y de la diferencia de firmas entre uno y otro, pero hay quien no descarta que Villoslada, si es el que suma más avales, intente un pacto con el tercero de la lista para frenar el avance del segundo. Ahí la clave serán las negociaciones, es decir qué ofrecen uno y otro al tercero para sumar un aliado y eliminar un rival.

En las últimas primarias celebradas en Galicia, convocadas para elegir secretario general del PSOE, la militancia se movilizó y los tres candidatos sumaron casi 7.500 firmas. El que reunió más fue el que luego ganó en la votación. Pedro Sánchez consiguió más de 3.800, Susana Díaz casi 2.900 y Patxi López no llegó a las 800 rúbricas. En esta ocasión, la contienda autonómica no está suscitando tanto interés, y los avales recogidos entre los tres podría no superar los 6.000, aventuran fuentes del PSdeG.