"Algunos viajan en tractor como si fuera un bus, incluso en la barra del remolque"

Conductores aplastados por la cabina del tractor, niños arrollados durante una distracción, brazos o piernas amputados por un accidente con maquinaria agrícola... Las consecuencias si el vehículo no lleva el arco de seguridad pueden ser nefastas. "Hace años apenas se utilizada, ahora cada vez más", apunta el agente Juan Carlos Docampo, aunque reconoce que muchos viticultores no lo utilizan cuando entran en sus fincas porque no les pasa por debajo de las viñas. "Solo requiere unos segundos colocarlo y es un salvavidas", destaca Docampo, al tiempo que recuerda que en este tipo de vehículos no pueden viajar con pasajeros. "Algunos piensan que el tractor es un autobús y viajan hasta tres o cuatro ocupantes, incluso en la barra que une la cabina y el remolque", cuestiona.