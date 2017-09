El PP propondrá rebajas fiscales en el debate sobre el estado de la autonomía

El crecimiento económico y el apoyo a los sectores productivos, aliviar la carga fiscal siempre y cuando sea posible y la mejora de los servicios públicos serán los tres ejes en los que se centrará el PP gallego en el debate del estado de la autonomía.

En rueda de prensa, el secretario xeral de los conservadores, Miguel Tellado, incidió ayer en esta propuesta de rebajas impositivas.

Tellado dedicó parte de su intervención a criticar a una oposición que ve "sin proyecto ni futuro" y a la que atacó por distintos motivos.

Del BNG afirmó que copia "paso a paso" al independentismo catalán, "espejo", dijo, en el que les gustaría verse a los nacionalistas.

Al PSdeG le afeó estar inmerso en una "lucha interna permanente" y auguró que "no tiene más futuro que seguir dividido". No obstante, opinó que "sería bueno" que no cometa "nuevos errores", ya que estos son, en su opinión, "oportunidades" para las 'mareas'. Y Galicia "necesita más PSOE y menos 'mareas' de Podemos", a su juicio.

De En Marea interpretó que su proyecto es el del " beirismo sin Beiras; algo así -para el popular- como el chavismo sin Chavez". En esta línea, a preguntas de los periodistas, aseveró que en el último pleno su portavoz, Luís Villares, "quedó inhabilitado para la política seria y rigurosa", por utilizar "violencia verbal" en un intento, apuntó, de "ser Beiras". En cambio, para Tellado se queda en "una versión cativa del señor Rufián", en alusión al diputado de Esquerra Republicana, informa Europa Press.

Además de "inhabilitado" para la política, el secretario xeral de los populares gallegos opinó que Villares también está "inhabilitado para volver a ejercer de juez" después de mostrar su apoyo la celebración de un referéndum en Cataluña.

Por otra parte, la deuda pública de Galicia se sitúo en el segundo trimestre en 11.363 millones de euros, lo que supone 219 millones menos que el trimestre anterior, un 1,9% menos, pero un 5,6% más que hace un año, cuando la deuda se situaba en 10.727 millones. Según datos del Banco de España, la ratio entre deuda y PIB en Galicia se situó en el segundo trimestre del año en el 19,2%, medio punto menos que el anterior, mientras que la media del conjunto de España se elevó al 25,1%, tres décimas más que en el primer trimestre.

Según la Xunta, con estos datos Galicia se consolida entre las Comunidades con "menos endeudamiento" de toda España, ya que en ratio deuda/PIB es la cuarta con menor.

"Esto supone que el diferencial positivo de Galicia respecto a la media autonómica aumenta hasta casi seis puntos, cuando en 2008 este indicador estaba igualado a la media", destacó el Gobierno gallego en un comunicado.

La Xunta afirmó que Galicia es "la comunidad autónoma de referencia en el control de la deuda pública desde 2009" tal como muestran los datos do organismo supervisor, afirma el departamento autonómico de Hacienda.

Entre 2009 y 2016 Galicia fue la Comunidad que menos aumentó su deuda, con un ritmo de incremento anual del 17,6%, mientras que la media del conjunto de España fue del 28,5%.