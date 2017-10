Caballero y Leicega quieren romper con las baronías y Villoslada los tacha de vieja guardia

Las primarias para liderar el PSdeG serán una contienda a dos bandos y uno de ellos ha tomado como bandera "romper con el protagonismo de las baronías" y reducir el peso del aparato. Así lo expuso ayer Gonzalo Caballero durante la presentación de su pacto con Xoaquín Fernández Leiceaga, portavoz parlamentario del partido que abandona su aspiración a la Secretaría Xeral socialista para apoyar un proyecto encabezado por el militante vigués en pos de la "renovación" interna. Ambos diferenciaron sus planes para el PSdeG de los de Juan Villoslada, el otro candidato en liza, al que atribuyeron estar respaldado por las "baronías" y la gestora.

Por su parte, Villoslada calificó de "incoherente" la alianza entre sus contrincantes que atribuyó a las prácticas de la "vieja guardia" socialista. En su opinión, "se está jugando con los avales de alguna de las candidaturas" y aseguró que "son las cosas" con las que no se puede jugar en un proceso democrático.

Para Villoslada, el pacto entre sus rivales muestra "falta de transparencia" y supone un "engaño más que importante a la militancia", por lo que invitó a los socialistas gallegos que avalaron a candidatura de Leiceaga, que ahora se retira, a que "se sientan libres para votar" en las primarias.

Curiosamente, los tres coincidieron ayer en una manifestación en Santiago. La foto del apretón de manos de Caballero y Leiceaga se produjo en la sede de la agrupación socialista de Santiago, mismo escenario en el que el año pasado el primero avaló al segundo en las primarias para ser candidato a presidir la Xunta, carrera en la que el actual portavoz parlamentario se impuso, con el apoyo de la gestora y de los aparatos de A Coruña y Lugo, a José Luis Méndez Romeu.

Un documento de once puntos titulado Pola renovación, fortalecemento e integración do PSdeG-PSOE, a cuya presentación acudió la expresidenta del Parlamento gallego Dolores Villarino, refleja la apuesta de Caballero por introducir savia nueva en la formación y dotarla de "estabilidad, fuerza y solvencia".

Leiceaga, que en agosto había descartado un pacto con alguno de sus rivales, justificó ayer el paso tras la presentación de avales, que lideró Caballero con 2.297. Él alcanzó los 1.803 y Villoslada, 1.790. Su aval al militante vigués pretende blindar la decisión de las bases y evitar que "baronías ocultas sean las que decidan" quién llena el liderazgo que dejó José Ramón Gómez Besteiro tras su dimisión.

Juan Villoslada lanzó duras acusaciones al pacto Caballero-Leiceaga y lamentó que "se sigan los dictados del PP" al perfilar una candidatura con un secretario xeral "que no está en el Parlamento" y una portavocía ejercida por la persona por la que "apuesta más" el PP, en palabras de su secretario general, Miguel Tellado.

Y comparó la unión de sus dos rivales con el Comité Federal de hace justo un año, que terminó con la dimisión de Pedro Sánchez y la constitución de una gestora para liderar el partido. "Tenemos que luchar contra esas viejas prácticas; la vieja guardia no puede estar actuando de esta forma otra vez", sentenció.

Y si Gonzalo Caballero sostuvo públicamente que la candidatura de Villoslada está "diseñada por las baronías", éste replicó que tanto el vigués como el noiés "llevan más de 20 años" en la política.

"No sé si como baronías, marquesados o condados, no me meto en ese lenguaje, pero realmente son los que llevan 20 años trabajando en esas formas de hacer", remachó, en alusión a "mesas camilla" y a "pies en el brasero".