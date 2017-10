Villares acusa a Feijóo de "vivir cada día más separado de la realidad"

El portavoz parlamentario de En Marea, Luís Villares, ha acusado al presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, de ser "el único separatista" de la Cámara gallega y "vivir cada día más separado de la realidad de Galicia".



"Lleva separando a los gallegos del nivel de vida que merecen los últimos nueve años, los separa de la sanidad, los separa del trabajo y separa en el colegio a las niñas y a los niños", ha criticado el magistrado en excedencia en su intervención durante el Debate sobre el Estado de la Autonomía, en el que Feijóo ha centrado parte de su discurso en el conflicto catalán.



Al respecto, Villares ha respondido a Feijóo que los "políticos responsables", en momentos "graves", "llaman a la calma" mientras que "los irresponsables incendian". "Esta mañana se rió en la Cámara de las fuerzas políticas que pedíamos diálogo para solucionar un problema político", ha censurado para criticar también que hablase de "golpismo".



Precisamente, ante lo que ha calificado de "franquismo sociológico enquistado en una incompleta Transición", ha propuesto a los restantes grupos con representación en el Parlamento un "pacto de colaboración abierto, en clave democrática y social, de reconocimiento de la plurinacioanlidad del Estado".



Tambien le ha recordado al presidente que el debate de política general es para "fiscalizar la acción del gobierno". "Debería cambiar de compañía porque su tarifa se queda enseguida sin cobertura y no contesta a esa parte importante de la ciudadanía que le dio su confianza", ha bromeado Villares, para quien un presidente como Feijóo "ilustra la ruina de Galicia".



Irrelevancia política

En este punto y con el histórico dirigente nacionalista Xosé Manuel Beiras como oyente en la tribuna de invitados, en la que también han estado distintas autoridades, como el alcalde de Santiago, Martiño Noriega, o el de Lalín, Rafael Cuíña, Luís Villares ha criticado la "irrelevancia" política de Feijóo ante el Partido Popular de Madrid.



"En el veto al debate sobre el traspaso de la AP-9 no hay ni un gallego que no sienta algo de pena por usted", ha asegurado para recomendar al máximo mandatario autonómico que "no se deje pastorear" por cargos populares como "Ana", en referencia a la presidenta del Congreso, Ana Pastor.



Tras ello, Villares se ha erigido en la voz de los "desahuciados, los parados, los emigrados, las maltratadas" o los "precarios" para acusar al jefe de filas de los populares gallegos de "agrandar la brecha de la desigualad" con sus "recetas de economía neoliberal y recentralización programada". "Se consolida como presidente de la desigualdad", ha expresado Villares.



Además, también ha aprovechado su discurso para trasladarle al presidente que "no todo lo que es legal es justo". "Claro que hay leyes injustas y claro que hay que cambiar la Constitución para asegurar derechos básicos como la vivienda. Esa es la razón que nos trajo aquí. Acabar con las injusticias, donde quieran que estén escritas", ha señalado.