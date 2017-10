Leiceaga defiende una reforma constitucional y estatutaria en la que Galicia esté presente

El portavoz parlamentario del PSdeG, Xoaquín Fernández Leiceaga, ve "urgente" abordar la "reforma del modelo territorial", una tarea, reivindicó, en la que "tiene que estar presente" Galicia, cuyo Estatuto precisa a su vez un repaso, para lo que puso sobre la mesa abrir en el Parlamento gallego la Comisión de Reforma do Estatuto de cara a "consensuar unas bases orientadoras de la reforma". Porque "es el tiempo de la política, no es el tiempo del silencio ni de la policía actuando contra la gente, es el tiempo del diálogo transaccional", proclamó.

Leiceaga, que compareció en la Cámara antes de las primarias del partido en Galicia, que se dirimirán entre el diputado Juan Díaz Villoslada y Gonzalo Caballero, al que apoya el portavoz parlamentario, explicó que ni el camino es la "ruptura" ni el "retroceso" autonómico, "ni insumisión ni inmovilismo". Lo que defiende su formación, dijo en su intervención, es la "modernización del modelo autonómico en un sentido federal. Ante las "disfunciones que arreglar", Leiceaga, a cuya comparencia asistió Pilar Cancela, que preside la gestora del PSdeG abogó por "abrirse a la reforma constitucional y, en Galicia, a la reforma estatutaria".

"Política, reforma y diálogo"

"Política, reforma, diálogo", resumió. En el marco de la reforma de la Constitución, en el Congreso, añadió, y "que votemos en referéndum legal todos y todas. En Galicia, en Cataluña, en el resto de España". No obstante, Leiceaga considera que "no basta con la ley", sino que hay que llegar a acuerdos. En ese sentido apeló a un diálogo transaccional, cuyos actores, avisó, "no pueden ser solo Cataluña y la Administración General del Estado", sino que "Galicia debe estar presente" con la Comisión de Reforma que al menos, dijo, debe sentar "bases" y que a su juicio debe defender mantener a la comunidad en "el primer nivel" que ya posee como "nacionalidad histórica".

El objetivo, enfatizó, es una reforma que debe tener como "horizonte un modelo federal (o sea, igualitario), respetuoso de la diversidad cultural (incluida la nuestra)". "Un proyecto en el que pueda expresarse plenamente nuestra personalidad diferencia compartiendo de forma solidaria los destinos de una España democrática, equilibrada y plural", alegó. En su primera réplica, Feijóo declaró su disposición a tener en cuenta la propuesta de "rescatar la Comisión de Reforma del Estatuto", aunque en un segundo turno apuntó que este "no" es el "momento" para abordar una reforma estatutaria. Primero, recalcó, toca reconstruir la "unidad constitucional" y buscar soluciones a "un problema territorial de primer orden". Sí dijo estar "de acuerdo" en que "si en España se quiere modificar la organización territorial, se necesita un referéndum donde votemos todos".

"Estamos -según destacó- en un punto de inflexión de la historia de España y de Galicia", a nivel territorial, social o económico, una coyuntura que exige, reclamó, "más que nunca", de "un proyecto". Pero reprochó a Feijóo que su gobierno "carece de proyecto" y que además se halla "paralizado" por su "ambición" por entrar a formar parte del núcleo político, financiero, empresarial y mediático de "Madrid" y por la orientación de su partido. Ese "bloqueo", critica, "le impide defender con rotundidad y determinación los intereses de Galicia".

"Usted no tiene proyecto de una Galicia en España. El único proyecto suyo para España se llama Alberto Núñez Feijóo", le afeó Leiceaga, quien resumió los mandatos del PP en una demografía "regresiva", una economía "débil", un paisaje social "devastado" y una administración autonómica "debilitada". "No tiene proyecto. Solo en la realidad virtual que construye con la maquinaria de fabricación de publicidad y propaganda", recriminó el socialista. El último año, incidió, fue "perdido en términos de modernización económica, de inclusión social o de afirmación de nuestra autonomía". Para Leiceaga, Feijóo es "experto" en "vender atrasos y fracasos como nuevas promesas". En esa lista de "fracasos" incluyó la demografía, dado que "Galicia sigue yendo a menos" y que "hoy los tanatorios son la principal industria en muchos concellos de Galicia" mientras "hay menos jóvenes que nunca".

En materia económica le reprocha que "el clientelismo es la única guía para la acción, que no hay un proyecto industrial, que se "desprecia" la inversión en I+D, que en empleo Galicia "va peor que el resto de España", lo que "da medida" del "fracaso" del PP en esa materia, y en políticas sociales que la comunidad se merece un "muy deficiente". "No somos Finlandia", añadió Leiceaga, ni en natalidad, pese a la caja para los bebés, ni en el sistema educativo, mientras la sanidad se va "deteriorando" y las infraestructuras se retrasan. En esa línea, instó a crear una comisión que defina actuaciones, plazos y presupuestos. Frente a esas afirmaciones, Feijóo alegó el crecimiento del PIB y defendió que es "injusto" acusar al PP de no tener modelo social dado que hay "más servicios públicos que en toda la historia de Galicia".