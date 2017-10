Pontón advierte de que el problema de Galicia es el centralismo y no Cataluña

La portavoz del BNG, Ana Pontón, se subió al estrado para "constatar el fracaso del modelo Feijóo" y hacer ver que el problema de Galicia no está en Cataluña sino "en la dependencia" de la comunidad del Gobierno central. Por eso, acabó su discurso proponiendo crear una ponencia en la que se "supere" el marco actual de Galicia y se la dote de "un nuevo estatus de nación". Así, emplazó a Feijóo a decir qué posición tomará cuando se produzca un debate que el Bloque da por seguro. "¿Va a defender Galicia nación o Galicia regionalidad?", preguntó. En su réplica, el presidente de la Xunta dijo que le interesa conocer la propuesta del BNG y que podría analizarla si se basa en "reformar lo que hay cumpliendo la ley". Eso sí, en el "momento oportuno".

Pontón no evitó la actualidad de Cataluña en su debate. En la cantera democrática, dijo, el discurso de Feijóo hizo saltar todas las alarmas. Así arrancó su intervención Pontón, que centró la primera parte en resaltar que las dificultades que pueda tener Galicia no tienen su origen en Cataluña, sino en Madrid. "Nuestro problema es un presidente empeñado en mantener una Galicia dependiente del centralismo", afirmó. Un Gobierno central que, recordó aprobó "reformas, laborales, leyes mordaza y amnistías ilegales" y al que Feijóo "hace seguidismo" en un intento de "rivalizar con la prensa de la caverna madrileña en el ataque a Cataluña". En línea con las declaraciones de los últimos tiempos, Pontón insistió en que la reforma "del régimen del 78" es fundamental. De esta manera, descartó que el referéndum catalán sea la "causa de esta crisis institucional", sino más bien "el síntoma del cansancio ante la falta de democracia". El punto débil de la democracia española es la "incapacidad para reconocer que no existe esa ensoñación, esa España una, grande y libre", afirmó.

No le gusta al BNG un discurso del presidente de la Xunta centrado en el referéndum porque "intenta convencer" de que el problema es Cataluña. "Lo preocupante es que usted lleva ocho años pasando olímpicamente de Galicia y ejerciendo como un fiel recadero de Rajoy", dijo.

El repaso de los años de gobierno de Feijóo se resumen para Pontón en una imagen "la del fracaso". Le reprochó el "mayor parón eólico de la historia", que los ganaderos "cobren el precio más bajo de la leche de todo el Estado" y que la industrialización se haga "a costa de destruir el territorio y el patrimonio cultural" con la ley de "fomento de la depredación", en referencia a la ley de fomento de implantación empresarial. "Usted no tiene un proyecto de país, simplemente entrega Galicia a precio de saldo a las multinacionales", aseguró.

Las acusaciones más duras llegaron con los servicios públicos. Pontón afirmó que lo "único que mejoró" en estos años son "los beneficios de las empresas que hacen negocio con las privatizaciones de la sanidad, la educación y los servicios sociales".

Frente al anuncio de que la Xunta llegará a los 60.000 dependientes atendidos el próximo año, Pontón recordó a los 17.000 que "tiene derecho a prestación" y a los que Feijóo "ya les dijo que los iba a atender" a todos. Es una cuestión de fondos, dijo, por lo que aplazó a Feijóo a reclamar los "más de 150 millones de deuda" del Estado con la dependencia.

Pontón enseñó a Feijóo una imagen de él "con el lobby de la sanidad privada" en una reunión a la que acudió "como invitado de honor". "¿Qué méritos hizo para esa distinción? ¿Quizás la respuesta está en el decreto que aprobó [en referencia al de espera sanitaria] con el que va a derivar 100 millones de euros de la sanidad pública a la privada?", preguntó. El presidente de la Xunta reclamó a Pontón que le pidiese perdón por esa afirmación.

La portavoz nacional del Bloque calificó las réplicas del presidente de la Xunta como un "ejercicio de demagogia".