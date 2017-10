Navantia denuncia ante la Policía el bloqueo de la actividad por la huelga de las auxiliares

Los astilleros de Navantia en Ferrol y Fene vivieron ayer su segunda jornada de la huelga convocada en solitario por el sindicato CIG para reclamar que se cumpla el acuerdo salarial de 2001 para las empresas de la industria auxiliar. Un día más los piquetes impidieron el acceso a los trabajadores a ambos centros, salvo a los que formaban parte de los servicios mínimos. La dirección de Navantia denunció este bloqueo en la sede de la comisaría de la Policía Nacional de Ferrol-Narón que ha provocado la paralización de la actividad por segundo día consecutivo. El presidente del comité de empresa de Navantia Ferrol, Javier Galán, anunció además que desde la entidad les habían anunciado que no se iban a abonar los días perdidos, lo que supone unos 100 euros para cada empleado por jornada. En este sentido, el también portavoz de CCOO critica que la CIG es el único sindicato organizador de la protesta y que el resto no conocían que se les impediría entrar a los operarios de la plantilla principal. "Los trabajadores no son los responsables", insistió. "No es que nosotros no vayamos a trabajar, sino que hay un impedimento", añadió.

Desde la empresa denunciaron el jueves durante el primer día de paro que se trata de una actuación "irresponsable" que puede poner en riesgo cumplir los plazos de los programas en marcha e incluso alertó de que podía poner en riesgo 1.500 empleos y la quiebra de numerosas empresas. Ante estas críticas sobre la primera jornada de huelga el portavoz del sindicato CIG, Vicente Vidal, ironizó con que "se puso el grito en el cielo y parece que ardió Troya y que Navantia va a cerrar por un día de huelga cuando hace poco paramos siete por el convenio provincial del metal y no pasó nada". El representante sindical aclaró que la situación está "estancada" sin que haya noticias de la dirección de Navantia ni de la patronal y que, las relaciones con el resto de sindicatos son "nulas".

El primer encuentro de la mesa de negociación entre la industria auxiliar y la patronal -donde no está la CIG- será el próximo miércoles y desde CCOO aclaran que en ese encuentro se solicitará que no exista competencia desleal entre compañías y que "no se use la materia salarial como pelea entre empresarios".