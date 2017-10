Acusan a la Xunta de llamar a personal "no formado" para apagar los fuegos

La Asociación de Traballadores de Incendios Forestais de Galicia (Atrifoga) ha acusado a la Xunta de llamar a personal de extinción "no formado" para atender los incendios forestales de la última semana, mientras que los que trabajaron que participaron en el operativo de verano "están en casa".

Esta asociación, que reúne a medio millar de trabajadores temporales del servicio de extinción de incendios, asegura que el pasado 30 de septiembre "la Consellería do Medio Rural decidió finalizar el contrato de personal de refuerzo de incendios forestales".

Sin embargo, indica que desde el pasado 6 de octubre la Xunta ha comenzado a "hacer llamamientos de personal debido a que están desbordados por los incendios que se suceden en Ourense".

Ayer quedó extinguido uno de los fuegos que había afectado al municipio ourensano de Chandrexa de Queixa. La superficie quemada, 100 hectáreas. Otro fuego, declarado en la misma parroquia, permanece bajo control desde el viernes y ya han ardido 70. Sigue activo otro en Vilariño de Conso (Ourense) en el que han ardido 65 hectáreas.

Atrifoga apunta que los trabajadores que son llamados "no están familiarizados con el operativo" y, en el caso de los conductores de motobomba, "no saben cómo funcionan los camiones o no conocen el terreno ni las zonas de carga y descarga".