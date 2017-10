Los concellos reducen a la mitad sus facturas en el cajón, hasta los 21 millones

El montante de las facturas en el cajón de los ayuntamientos gallegos, los pagos pendientes a proveedores que no se computan en las cuentas, se redujeron a la mitad en la primera mitad de este año respecto al balance de 2016. Entonces, 130 concellos sumaban 44,1 millones de euros al margen de sus cuentas, un balance que ha pasado a incluir 51 consistorios con una deuda de 20,9 millones de euros.

Los datos constan en el balance actualizado del Ministerio de Hacienda, que ha revisado tanto la liquidación del ejercicio pasado como la situación del primer semestre del año en lo que se denomina "cuenta 413" de los municipios de la comunidad, epígrafe que engloba los "acreedores por operaciones pendientes de aplicar al presupuesto". Oficialmente se trata de "las obligaciones derivadas de gastos realizados o bienes y servicios recibidos para los que no se ha producido su aplicación a presupuesto siendo procedente la misma". No constan todavía en las cuentas, lo cual no significa que no se abonen.

La liquidación de Hacienda situó el balance del año pasado en 130 ayuntamientos gallegos con algún recibo cargado a la cuenta 413, que sumaban en total 44,1 millones de euros, a pesar de que en el primer balance del último trimestre del ejercicio el departamento de Cristóbal Montoro había situado la cifra en 27,4.

Durante el primer semestre del año, la cifra ha descendido a 51 concellos y 20,9 millones, si bien no constan datos de 200, eso sí, 131 ya cerraron el año con balance cero a final del año pasado, según Hacienda.

A la cabeza en cuanto al número de consistorios con saldo en la cuenta 413 se sitúan las provincias de A Coruña y Pontevedra, con 19 cada uno. Sin embargo, es la primera la que ostenta la primera posición en cuanto al volumen de dinero que acumulan con 11,6 millones. Se trata de casi 4 menos que al cierre del ejercicio. En el caso pontevedrés, son 6,5 millones, menos de la mitad de los 13,8 de 2016. Lugo suma 2,6 millones mediante ocho concellos, por 28 y 7 siete millones del ejercicio pasado. Y Ourense pasa de 7,8 millones a poco más de 200.000 euros gracias a la caída de 22 ayuntamientos a cinco con algún saldo pendiente en la citada cuenta pública 413.

De la provincia de A Coruña fueron 11 los concellos que redujeron esa cifra. Se trata de Ares, Carballo, A Coruña, Fene, Melide, Mugardos, Muros, Negreira, Noia, O Pino, Porto do Son. En la ciudad coruñesa, se pasó de 3,6 millones a 2,6,

En Pontevedra fueron 15 los concellos que disminuyeron sus facturas en el cajón, mientras otros cinco la aumentaron. En el primer caso se sitúan Baiona, Caldas de Reis, Lalín, Moaña, Pontevedra, Redondela, Salceda de Caselas, Sanxenxo y Vilaboa, además de los cuaro que situaron en cero el balance: Bueu, Mos, Tui e Salvaterra do Miño. En el lado inverso se sitúan Nigrán, Ponteareas, O Rosal, Vilagarcía y A Illa.

En el caso de las ciudades, Santiago se presenta como la única que aumenta el montante de la cuenta 413: de 1,5 millones pasó a 2,8. Ferrol mantiene un saldo a cero y Ourense, que cerró el año pasado en 6,1 millones, no envió datos a Hacienda. Vigo presenta la mayor reducción entre las urbes, recortando de 4,5 millones la cuenta 413 a 1, mientras que en A Coruña disminuyó de 3,6 a 2,6. En el caso de Pontevedra, el balance pasó de 0,4 a 0,1 millones.

Más de un millón

En el balance elaborado por el ministerio dirigido por Cristóbal Montoro, destaca O Porriño, con 2,2 millones, la misma cantidad con que cerró el paso pasado.

También superan la barrera del millón de euros, los concellos coruñeses de Narón y Oleiros, con 2,2 y 1,8, respectivamente, y el lucense de Foz, con 1,04.