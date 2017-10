Santiago apuesta por aplicar una tasa turística pese a los "portazos institucionales"

El alcalde de Santiago, Martiño Noriega, explicó ayer que el debate sobre la imposición de una tasa turística en la capital gallega "llegó para quedarse" y que "tarde o temprano habrá un reconocimiento", a pesar de los "portazos institucionales" que recibe el ayuntamiento a esta medida. "Se lleva mucho de eso últimamente", indicó en alusión al rechazo trasladado por mandatarios de la Xunta, como Alfonso Rueda o Nava Castro, de quien "no tenía ninguna esperanza que dijese algo diferente".

Noriega cree que el debate ya se da a "otros niveles" y que, aunque la decisión "dependerá de la Xunta, es necesario abordar la cuestión con el sector turístico y otras administraciones, con razones académicas e informes. En este sentido, "respeta" la opinión de la Xunta y del PP, pero considera que se trata de un debate que "por suerte" ha alcanzado a Santiago.

El regidor también avanzó que el informe realizado por el catedrático de Economía Aplicada de la Universidade de Santiago (USC) Luis Caramés sobre la tasa turística será entregado a todas las entidades y representantes en el Consello Municipal de Turismo.

La directora de Turismo de Galicia, Nava Castro, afirma que, cuando se traslade, se estudiará este informe, aunque sostiene que su opinión es que "en estos momentos, con datos estadísticos y comparados, no se debe poner". Castro asegura que no puede plantearse una tasa turística porque haya "problemas de saturación" cuando Santiago "tiene 7.600 plazas" y Barcelona, que es con lo que se compara, "tiene 76.000".

En este sentido, la responsable del departamento autonómico se mostró partidaria de la "redistribución de flujos" para que "durante 365 días del año sigan viniendo turistas y no que se acumulen"", para lo cual ve necesario "trabajar en conjunto".

Esa "redistribución de flujos" -señaló- también pasa por fomentar otros lugares de la capital de Galicia, "no solo la Praza do Obradoiro". "Por qué tiene que centrarse todo en la Praza do Obradoiro si Santiago de Compostela es muchísimo mayor y tenemos también toda la comarca", añadió.