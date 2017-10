Feijóo asegura que en Galicia no se producirán "locuras independentistas"

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, agradeció ayer que Copasa "vuelva" a Galicia y, preguntado acerca de si su Gobierno articulará medidas para favorecer que más empresas den el paso ante el escenario catalán, ha pedido "no adelantar acontecimientos", pero también ha enviado "un mensaje de tranquilidad" al garantizar que "nunca" se dará una situación similar en la comunidad gallega. "En este momento tenemos que enviar un mensaje de tranquilidad diciendo que en Galicia esto no ocurrirá nunca, garantizando que no se someterá a este tipo de locuras independentistas", aseguró el mandatario autonómico.

Tras recordar que, en otros ámbitos como el educativo la Xunta ya ha actuado -por ejemplo, al ofrecerse a los estudiantes gallegos en Cataluña para facilitar su traslado de expediente a Galicia-, ya en clave económica, Feijóo aludió a la decisión anunciada por Copasa en la jornada de lunes, que agradeció. El grupo acordó trasladar a Santiago la sede de su filial Pesa Medioambiente, hasta ahora en Barcelona. Copasa atribuye la medida a la "situación de inseguridad jurídica, financiera y normativa abierta en Cataluña" y a su objetivo de "garantizar el pleno desarrollo de la actividad de la empresa a todos los niveles en un marco estable y sin incertidumbres".

Feijóo reveló que fue "consultado" por el presidente de Copasa, José Luis Suárez, en relación "con traer o no una empresa a domicilio gallego". "Le di mi opinión y agradezco mucho que esta empresa volviese y se instalase en Galicia desde el punto de vista fiscal", aseguró Feijóo, quien también manifestó su "preocupación" porque se está "observando que hay bancos de origen catalán que sufren la retirada de depósitos" y la incidencia que esto puede tener en la plantilla y la red de oficinas, ya que también hay gallegos "en esa red de entidades".

En todo caso, el presidente pedía ayer "no" adelantar "acontecimientos", dado que, cuando hizo estas declaraciones, Carles Puigdemont, aún podía "rectificar" y no realizar una declaración unilateral de independencia.