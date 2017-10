El huracán Ophelia se dirige a Galicia

La tormenta tropical Ophelia, que se ha formado en el medio del océano Atlántico, se dirige hacia el noreste y se espera que se convierta en huracán de categoría 1 en las próximas 48 horas, según ha informado la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), que avisa de que Ophelia podría alcanzar Galicia y otras zonas del noroeste de la Península el lunes.





Lluvias

Según el portavoz de la AEMET, Rubén del Campo, Ophelia ahora es una tormenta tropical pero se convertirá en huracán de categoría 1 y a medio o largo plazo se irá acercando a las costas de Europa occidental pero en forma de depresión extra-tropical. Así, ha dicho que conforme se vaya acercando a Europa Occidental "se encontrará con agua más fría y perderá sus características tropicales, pero podrá dejar vientos muy fuertes en el noroeste peninsular, sobre todo en Galicia, Asturias" y especialmente en las zonas altas de la cordillera cantábrica."En la costa de Galicia puede haber rachas de viento muy fuertes, superiores a 90 kilómetros por hora el lunes. Hay mucha incertidumbre, pero lo más probable es que se dirija hacia las Islas Británicas y pasará cerca de las costas de Galicia. Afectará a las islas Azores, pero no parece que pase por Canarias, a las que dejará al sur", ha señalado. El portavoz ha precisado que su paso será "rápido" por lo que sus efectos no se notarán durante muchas horas y dejará pocas precipitaciones y no muy abundantes, ya que en su mayoría caerán en el mar.Asimismo, Del Campo ha adelantado que el próximo miércoles 18 se acercará un frente frío que podrá dejar precipitaciones en el oeste de la Península. Hasta que llegue y pase Ophelia, ha destacado que el tiempo estable seguirá hasta el domingo, con temperaturas "muy altas" para la época, que serán hasta 10 grados centígrados superiores a los valores normales en la vertiente atlántica y con poca probabilidad de lluvias.