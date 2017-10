"La crisis demográfica es uno de los mayores desafíos a los que se enfrenta Galicia"

Cada año en Galicia muere más gente de la que nace y ya es la segunda comunidad más envejecida de España, solo por detrás de Asturias. Para analizar el problema demográfico al que se enfrentan los gallegos, la Fundación Barrié en A Coruña acoge el próximo martes el ciclo Galicia en la encrucijada en la que una decena de expertos explicarán los efectos del envejecimiento de la población. La asistencia es gratuita. José María Arias, presidente de la Fundación Barrié y artífice de este encuentro, alerta en esta entrevista de las consecuencias de esta problemática sino se actúa ya.

- El ciclo de conferencias de la próxima semana es una apuesta personal suya. ¿Por qué?

-Porque la crisis demográfica, agravada por la emigración de nuestros jóvenes, es uno de los mayores desafíos a los que se ha enfrentado Galicia a lo largo de su historia. Si no reaccionamos con decisión, y de seguir la tendencia actual, Galicia perdería un millón de habitantes en los próximos 30 años. La Fundación Barrié, cuyo objetivo es contribuir al desarrollo económico y social de Galicia, no puede permanecer al margen de este problema.

- Sé que no es un experto en demografía, pero desde su punto de vista ¿cómo cree que se debe actuar para intentar solucionar este problema?

-No es fácil. Se requieren actuaciones de carácter supranacional, de la Unión Europea. Y estas tienen que ir en un eje básico de actuación y es la economía, porque no hay crecimiento demográfico si no hay crecimiento económico.

- ¿Entonces?

-Habrá que arbitrar una serie de medidas tendentes a fijar nuestra población al territorio y una serie de ventajas de tipo fiscal, educativo, de promoción? que supongan un atractivo y un aliciente para atraer inversión empresarial, mano de obra foránea y capacidades de crecimiento.

- Parece una utopia.

-No es una utopía puesto que Irlanda ya lo ha hecho. En los últimos 25 años, la población irlandesa ha crecido más de un 50% merced a esta serie de políticas en un proceso paralelo de crecimiento del PIB.

- ¿Cree que los ciudadanos son conscientes del problema que existe, sobre todo en Galicia?

-Yo creo que conocen el problema pero no son conscientes de sus consecuencias. Alguien dijo en una ocasión que las crisis económicas actúan como la dinamita pero las demográficas actúan como las termitas. Van socavando poco a poco las estructuras de un territorio y cuando eclosionan de verdad producen unos efectos devastadores.

- Porque las cifras son demoledoras...

-Si no se profundiza en las cifras, el problema en las fases tempranas pasa completamente desapercibido. Así, si tan solo nos fijamos en el volumen total de población en Galicia en los últimos 30 años vemos que aparentemente tan solo habríamos perdido 31.000 personas, una cifra que sin dejar de ser importante es prácticamente inapreciable para el conjunto total.

- Pero?

-Pero si hacemos un análisis por tramos de edad, los comprendidos entre 0 y 45 años, que es el conjunto de población que tiene que asegurar el reemplazo de las nuevas generaciones, las cifras no pueden ser más alarmantes: habríamos perdido más de 387.000 habitantes y si lo extrapolamos a las proyecciones de 2021, es decir a tres años vista, la cifra crece hasta los 600.000 habitantes.

- Unas cifras alarmantes.

-Lo realmente alarmante no son tanto las cifras absolutas, que también, sino la progresión de las mismas en unos períodos de tiempo relativamente cortos lo que da idea de la magnitud del problema.

- Hay expertos que hablan del suicidio demográfico al que estamos abocados. Otros prefieren referirse al invierno , porque creen que después de la estación fría llegará la fértil primavera. Usted, ¿con cuál se queda?

-No me quedo con ninguno de los dos. Eso significaría adoptar una actitud pasiva y de resignación. La crisis demográfica no es una característica común de las economías más avanzadas, puesto que Estados Unidos, como la primera economía del mundo, está ya cerca de la tasa de reemplazo, por encima del 2% (dos hijos por mujer). O países en la Unión Europea como Francia, Gran Bretaña, Irlanda o Suecia que están muy cerca de alcanzarla. Se han dado cuenta del problema, han tomado decisiones y lo están resolviendo. Y creo que es algo que nosotros tendremos que abordar y pronto.

- Pese a todo, los dos escenarios anteriores no parecen muy alentadores, ¿está en riesgo el Estado de Bienestar?

-No hay crecimiento económico sin crecimiento demográfico. Es evidente que el Estado de Bienestar se sustenta por un crecimiento continuo de los ingresos para atender, cada vez más, a una mayor masa de personas de edades superiores a los 60 años debido al alargamiento de la esperanza de vida.

- ¿No hay otra receta?

-Es absolutamente imprescindible el crecimiento del PIB para seguir manteniendo los altos costes que tiene nuestro Estado de Bienestar. Todo lo que no vaya en esa dirección, evidentemente terminará afectándolo. En Galicia la tasa de dependencia global está en el 52%. Lo que significa que hay menos trabajadores activos que dependientes y con esas cifras los números no salen. No podemos estar al margen del problema y por eso hemos decidido traer a los máximos expertos nacionales e internacionales para impulsar el debate sobre el estado actual y las posibles soluciones.