Las llamas calcinan en Galicia más de 2.100 hectáreas en 16 incendios

En los últimos días, las llamas han calcinado 2.107 hectáreas en Galicia a través de 16 incendios, doce de ellos en la provincia de Ourense, la más castigada. La Xunta considera que se trata de acciones intencionadas por el elevado número de focos y las hora a las que aparecen, muchos de noche cuando la veintena de medios aéreos desplegados en la comunidad no pueden operar, según expuso ayer el vicepresidente de la Xunta, Alfonso Rueda.

El jueves, la Consellería de Medio Rural destacó que en lo que iba de mes se habían detectado 235 fuegos, más del doble de la cifra habitual en esta época. El calor y la sequía que, desde hace meses, afecta a la comunidad, sobre todo en el interior, dificultan las tareas de extinción. El coletazo sobre Galicia del huracán Ophelia, que llegará convertido en borrasca, elevará la velocidad del viento, que, sumado al calor y a la sequedad del monte, incrementará el riesgo.

Ourense es la zona más castigada con 12 incendios, según el balance de la Consellería de Medio Rural. De momento, en esta provincia han ardido en esos 12 puntos 1.593 hectáreas. El último en ser declarado afecta al concello de Vilamarín, donde ardieron 100 hectáreas. Vilariño de Conso registra en su término municipal otros cuatro incendios. En Chaguazoso se han quemado alrededor de 400 hectáreas, por 50 de Sabuguido; 30, de Castiñeira; y 50 de San Cristovo. En todos trabajaron 23 agentes, un técnico, 54 brigadas, 35 motobombas, 4 palas, 14 aviones y 8 aviones.

A esos focos se unen los fuegos controlados, entre los que se encuentran los dos de Lobios (Río Caldo), los más graves del mes con 650 y 90 hectáreas afectadas, respectivamente. Se encuentran en esa situación los de Melón (24 hectáreas), Vilar de Barrio (125), Manzaneda (21) y los dos de Chandrexa de Queixa (53).

También se considera controlado el único incendio en la provincia de Pontevedra del que informó Medio Rural y que supera las 174 hectáreas afectadas. Se produjo el jueves por la tarde en la parroquia de Refoxos de Silleda, afectado a la Serra do Candán, espacio. En las tareas de extinción participaron 4 agentes, 12 brigadas, 15 motobombas, 3 palas y 4 helicópteros.

En Lugo fueron identificados otros tres incendios. Dos activos se sitúan en Folgoso do Courel -ardieron ya 150 hectáreas, afectando a un espacio de Red Natura- y Chantada con otras 150. Medio Rural dio por estabilizado ayer el que afectaba a Cervantes con 40 hectáreas.

La Xunta no fue la única voz que vinculó la aparición de las llamas a la intencionalidad humana. La alcaldesa de Lobios, María del Carmen Yáñez, aseguró que "todo apunta" a que los fuegos que afectan a su concello y al Parque Natural Baixa Limia-Serra do Xurés "son intencionados. Su homóloga de Folgoso do Courel, Dolores Castro Ochoa, aseguró que el que afecta a su municipio es "provocado descaradamente".