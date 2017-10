Incendios en Galicia | Los bulos virales sobre los fuegos en Galicia

Una jornada informativa desenfrenada con el humo y las cenizas colándose hasta la misma redacción. El de ayer fue uno de esos días tristes, por lo que hemos perdido, pero memorable por el frenesí periodístico.



Las noticias vuelan por todos los canales posibles: digitales, radios, televisiones y, como no, redes sociales. Quizás lo más parecido al descontrolado golpeteo de los teclados sea el desenfreno tuitero. Y aquí entra todo, pero no todo vale. Los bulos que se viralizan y acaban cuajando entre los usuarios para caricaturizar una realidad demasiado dura ya para necesitar aderezos.



Recopilamos algunas de esas noticias falsas que provocaron tanta alarma como estupor a raíz de la oleada de incendios que asola el Sur de Galicia:



1/ Falso desalojo del Hospital Álvaro Cunqueiro

Movilización en Beade por un rumor que corrió como la pólvora por Twitter y Whatsapp con la consiguiente alerta entre pacientes y familiares. La Consellería de Sanidade tuvo que salir al paso para calmar los ánimos.





Me gustaría saber sobre el estado del zoo de la Madroa, unos dicen que se desalojó y otros que no, ya no se de que fiarme