La oposición espera a que se apaguen los fuegos para pedir responsabilidades

Los partidos de la oposición coinciden en que ahora es el momento de apagar los fuegos. Después llegará el pedir explicaciones. Eso no ha evitado, sin embargo, que los partidos se muestren críticos con la gestión de la Xunta. El portavoz parlamentario de En Marea, Luís Villares, censuró ayer que el Gobierno gallego "se escude en tramas para evadir sus responsabilidades". Villares, que visitó con otros miembros de su partido el Monte Alba, en Vigo, afirmó que "faltaron medios y coordinación y sobró incompetencia".

"No es admisible que no estuvieran todos los medios disponibles cuando se sabía desde hace días de las condiciones climatológicas; no es admisible esa falta de movilización; tampoco las condiciones de la información ni el apagón informativo de los medios públicos", afirmó Villares. El líder de En Marea añadió que "una vez apagados los fuegos, será el momento de exigir responsabilidades".

El nuevo secretario general del PSdeG, Gonzalo Caballero, coincidió en que ahora "lo prioritario" es sofocar los incendios y después tocará el turno de analizar en detalle las causas de lo ocurrido. "Ya hablaremos de las responsabilidades", comentó. En su primera valoración de la actuación de la Xunta, Caballero afirmó que no pondrá en marcha "una oposición destructiva" pero denunció la "incompetencia" de la Xunta. "La imagen de improvisación es una urgencia que tenemos que corregir", remató.

Por su parte, la portavoz del BNG, Ana Pontón, puso su partido "a disposición de Galicia".