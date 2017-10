El Concello de A Coruña acusa a la Xunta de actuar con "descoordinación"

La concejala de Seguridade Cidadá del Concello de A Coruña, Rocío Fraga, critica que la Xunta actuó "con descoordinación" en la lucha contra los incendios que el domingo arrasaron Galicia, en especial la zona sur. La edil considera que tenían que "haber actuado antes" y que incluso en A Coruña "no respondieron hasta altas horas de la madrugada". "En esta ciudad, que no está tan cerca de la zona cero, había olor a humor y lluvia de ceniza", lamenta.

Fraga señaló que el domingo a mediodía, el Gobierno local puso efectivos del equipo de Bomberos a disposición de la Administración autonómica. Un mensaje a la coordinación de Seguridade y de Protección Civil que se repitió por la tarde sin respuesta. La petición no llegó hasta las doce de la noche, cuando desde la Xunta se activaron los parques públicos de Galicia para acudir a las zonas afectadas por el fuego. "Esa descoordinacion la vivimos directamente", expone.

Los bomberos coruñeses se pusieron también a disposición de la comarca y acudieron a sofocar fuegos en zonas de Oleiros y Sada. Cuando recibieron la llamada de la Xunta, fueron desplazados a Soutomaior, Baiona, Santa María de Oia, As Neves y Ponteareas.

La concejal de Medio Ambiente del Ayuntamiento coruñés, María García, también valoró la situación e insta a la Xunta a realizar "reformas profundas en las políticas forestales que den soluciones". "Llevamos décadas hablando de la situación del monte gallego, pero la realidad es que todavía no hemos rectificado. Si las administraciones competentes, especialmente la Xunta, no toman medidas serias, no podemos ofrecer soluciones", añadió García después de que los incendios forestales que han quemado unas 11.500 hectáreas desde el pasado viernes.

La concejal de Medio Ambiente considera que lo adecuado es "fomentar la sustitución de especies arbóreas más inflamables", puesto que "los cultivos de eucalipto arden tres veces más que otro tipo de bosques". Además, solicita a la Xunta que aborde "de forma seria el abono del rural" así como vigilar "el estado de fincas y solares".