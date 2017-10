El buen tiempo y el puente del Pilar dejan una ocupación de más del 80%

La sequía y la escasez de lluvia durante meses ha ocasionado graves pérdidas en sectores como la agricultura por la merma de las cosechas. Pero en otros como el turismo el buen tiempo ha permitido alargar la temporada alta más allá del verano y los hoteleros confían en cerrar octubre con cifras récord, en parte por los resultados del puente del Pilar que superó las expectativas también con datos históricos. Aunque negocios en destinos más vacacionales que solo funcionan en verano ya han cerrado, en las Rías Baixas y en las ciudades el turismo sigue en auge. De esta forma, los hoteles de estas zonas ocuparon más del 80% de sus plazas con máximos en Sanxenxo, donde colgaron el cartel de completo durante algunos días del puente. Eventos como la Fiesta del Marisco en O Grove y el San Froilán en Lugo contribuyeron a tener mayor afluencia.

El presidente del Clúster Turismo de Galicia, Francisco González, matiza que aunque se mejoraron las cifras no se puede comparar con el festivo del año pasado porque entonces coincidió en mitad de semana. Eso explica que si en el puente de 2016 las escapadas se redujeron al turismo interno, en este caso al durar cuatro días se animaron a visitar Galicia viajeros procedentes de otras comunidades.

El representante de los hoteleros gallegos atribuye el crecimiento al avance en la desestacionalización. "Ahora no solo hablamos de ocupación en julio y agosto, sino también en septiembre e incluso octubre como este año además de fechas como Semana Santa o puentes como el de San José, el Pilar o el de la Constitución", señala González, quien admite, sin embargo, que queda mucho por hacer para conseguir buena ocupación todos los fines de semana del año. Y para eso apuesta por el turismo internacional. Aclara que la meteorología influye porque cuando hace buen tiempo "sale todo el mundo y no solo los que lo tenían ya organizado". En este sentido, apunta que los visitantes extranjeros no se decantan a viajar en función de la lluvia sino en que haya vuelos directos.

La temporada alta también se ha prolongado en las viviendas de uso turístico y a pesar de que algunos propietarios solo alquilan sus inmuebles en julio y agosto, los que permanecieron disponibles el mes pasado lograron una ocupación del 70%. Según la Asociación de Viviendas Turísticas de Galicia (Aviturga) se trata de pisos o casas en destinos como Santiago, Ribadeo, Ourense, Sanxenxo o Vigo. Los datos crecieron aún más en la primera quincena de octubre con casi el 90% de plazas cubiertas en ciudades como A Coruña, Santiago, Lugo, Pontevedra y Vigo junto con núcleos como Miño, en A Coruña, o en las Rías Baixas Sanxenxo, O Grove, Cambados, Bueu y Baiona, donde -aseguran- "el buen tiempo influyó a la hora de hacer las reservas" durante el puente. La organización destaca perfil de usuarios del fin de semana pasado fueron familias de entre dos y cuatro miembros o grupos de amigos procedentes de toda España, pero sobre todo de Asturias, Castilla León y Madrid.