Galicia está "a monte"

Aurora heredó de sus padres un comareiro (pequeño terreno en el monte, delimitado por marcos) y dos pequeñas fincas de labradío en una parroquia de Cangas. Cuando era pequeña las trabajaban; ahora no sabe a ciencia cierta dónde están. Más del 97% del monte gallego, que abarca más de dos millones de hectáreas de terreno, está en manos privadas como la de Aurora. El minifundismo, el abandono del rural y la falta de ordenación hacen del monte un polvorín de gatillo fácil; de Galicia, un mal ejemplo en política forestal.

ELas condiciones del terreno. Enrique Valero es doctor Ingeniero de Montes. "El medio físico de Galicia es muy distinto -explica- al de Navarra o País Vasco", que entre las dos suman la mitad de superficie forestal de Galicia. Allí "el agua de la lluvia permanece" mucho mas tiempo por el tipo de suelo y al contrario de lo que sucede con el gallego, arenoso (por la erosión de la roca madre granítica). En periodos de sequía el monte gallego está más indefenso. El año pasado en Navarra ardieron 1.534 hectáreas, el 0,26% de su superficie forestal; en Galicia, cuatro veces más (el 1,06%). ¿Y País Vasco? Solo 120 hectáreas, el 0,02% de sus montes.

EEl monte a monte. En Galicia el monte no está ordenado y carece de una política forestal a largo plazo como la que sí existe en el noreste de España. "Hay comunidades donde llevan ordenados 200 años y allí no hay incendios", subraya Valero, para quien la planificación es "capital" para evitar situaciones como las de la semana pasada. "En la selva negra de Alemania hay un plan que sigue a rajatabla, pero aquí el monte está abandonado". En el mejor de los casos hay una utilización de la madera con uso finalista, para la venta en rollo. En Alemania se han quemado 57 toneladas de bosque en todo lo que va de año, según el cálculo Copernicus Emergency Management Service (EMS) de la Comisión Europea. No es una errata: 57 hectáreas.

ETodos propietarios. El minifundismo es característico de Galicia, heredado del antiguo sistema feudal. Se calcula que más de la mitad de los gallegos tienen alguna propiedad en el monte, cuyas parcelas apenas superan de media la hectárea de superficie. ¿Es el minifundismo un riesgo por sí solo para la proliferación de incendios? No. En Finlandia "es igual". ¿La diferencia? "Allí todo está ordenado", sin mezclar. En Galicia es habitual que convivan en un mismo territorio parcelas que sí se trabajan, otras donde hay viviendas, muchas abandonadas... "Así es muy complicado gestionar el monte", lamenta Enrique Valero. La falta de planificación del monte gallego nunca se ha abordado en profundidad. En Finlandia, por ejemplo, es común es asociacionismo entre propietarios, a veces de centenares de ellos, que unen sus parcelas para dedicarlas a un único uso. El resultado, que en lo que va de año solo han ardido en este país nórdico 162 hectáreas de terreno (tampoco es una errata), donde se producen 60 millones de toneladas de metros cúbicos de madera en rollo al año. Es tres veces más que en España.

EEl clima. La climatología atlántica es muy favorable al crecimiento del eucalipto pero también supone un riesgo de incendio si se suman los condicionantes ya mencionados. "Los turnos para el aprovechamiento de las especies van de 80 a 100 años en País Vasco", pero en el caso gallego se quedan en 35. Todo crece más rápido y de forma más salvaje, por eso se crea un polvorín si el monte no se cuida y gestiona de forma adecuada. El eucalipto, denostado por muchos, se puede aprovechar económicamente en doce años, pero en Finlandia o Francia no se cultiva porque no tolera el frío. "Las especies templadas crecen muy rápido".

EEl régimen de propiedad. Galicia es la región europea con más porcentaje de monte privado sobre el total, y menos del 3% está catalogado como público. "La de los montes de utilidad pública es una figura que tiene siglos", expone Valero, y "deriva del derecho romano". En comunidades como Navarra o La Rioja está muy extendido este sistema, con el 73 y 66% del monte, respectivamente. En este caso la propiedad es de los ayuntamientos, pero la gestión es una transferencia estatal transferida a las comunidades. En Galicia el 33% es de mancomún, figura heredada del derecho germánico. "En teoría son parcelas traspasadas a los vecinos, y es algo muy raro". El experto subraya que hay comunidades de montes muy activas, como las de la Mariña lucense, donde tampoco hay incendios (al menos del tipo de los que se produjeron en el sur de Pontevedra y Ourense la semana pasada). El problema es que gran parte de ellas están en manos de personas mayores, sin apoyo técnico o medios. Valero lamenta que las 300.000 hectáreas que gestiona la Xunta por toda Galicia tampoco sean un ejemplo de buena política forestal.

E¿Qué pasa con el eucalipto? El Ejecutivo de António Costa, en Portugal, ha lanzado una ofensiva legislativa contra esta especie, que procede de Australia, para prohibir nuevas plantaciones hasta 2030. Para Enrique Valero es un "absurdo". "El eucalipto es un árbol, no un alien. Es como si prohibimos la vaca frisona para que aquí solo se críe la rubia gallega". El mejor ejemplo para él es que en la Mariña, donde la densidad de eucaliptos duplica a la de Pontevedra, no existen grandes amenazas de incendios. La ventaja que aporta el eucalipto es su rápido crecimiento y la buena calidad de la madera. "La biomasa crece a lo bestia, en 12 años lo puedes vender". La mitad de la producción de Galicia la compra la pastera Ence, y el resto se "reparte" en usos que van desde las panaderías a la biomasa. Se paga a entre 25 y 30 euros el metro cúbico.

El monte arde porque alguien le planta fuego. Pero estos condicionantes que hacen de Galicia una rara avis son los que propagan la mecha del pirómano, el descuido o una charamusca rebelde.