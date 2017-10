El PSOE pedirá explicaciones el miércoles al Gobierno en el Congreso por la "grave" situación forestal

El PSOE pedirá explicaciones al Gobierno el próximo miércoles en Pleno del Congreso acerca de las políticas de prevención de incendios forestales y sobre las medidas que pretende poner en marcha para evitar en el futuro situaciones como las vividas la pasada semana en Galicia, Asturias y Castilla y León.

Los socialistas dirigirán una interpelación en este sentido a la ministra de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, Isabel García Tejerina, iniciativa que dará lugar a la votación de una moción en el Pleno de la semana del 6 de noviembre en la que podrían incluir una censura a la actuación del Gobierno.

En el texto, al que ha tenido acceso Europa Press, el PSOE denuncia que los fuegos registrados en el noroeste de España, que han dejado decenas de miles de hectáreas calcinadas, han puesto sobre la mesa "la grave situación forestal" a la que se enfrenta el país "con un aumento del número de incendios" a lo largo del año.



Piden contar con el cambio climático

A su juicio, esta situación se debe a que, actualmente, "no basta con combatir los incendios únicamente con medios de extinción" que, a su juicio, "no son del todo necesarios". "Debemos adaptar la prevención y la lucha contra los incendios a la realidad actual y ello exige un cambio e estrategia", advierte el PSOE en su iniciativa.

Así, expone que las actuales circunstancias que actualmente se tienen en cuenta para trabajar en las temporadas de incendios se están viendo agravadas y modificadas como consecuencia del cambio climático.

"El periodo del riesgo de incendios se está desestacionalizando debido al incremento de las temperaturas y del comportamiento del régimen pluviométrico, la situación de sequía que vive gran parte de nuestro país da prueba de ello", apunta el PSOE.



Reproche por los recortes

Esta semana el PSOE ya dirigió una pregunta a Tejerina sobre este tema en la Sesión de Control del Congreso. La diputada socialista Pilar Cancela le recordó a la ministra que los fuegos ocurridos en Galicia, Asturias y Castilla y León eran previsibles por la fórmula 30-30-30 (más de 30ºC, rachas de viento de más de 30 kilómetros por hora y una humedad relativa de menor al 30 por ciento) que supone "un riesgo natural" para el fuego.

Así, le reprochó que no hubiera "medidas suficientes, al menos, para minimizar", los posible daños y, en este sentido, recordó que el departamento de Tejerina ha reducido en un 23 por ciento sus presupuestos de 2017, con respecto al año anterior y que en 2016 no se ejecutó el 66 por ciento de los mismos. "Inversión sin planificación no sirve de nada", ha concluido Cancela.

Ante esto, Tejerina criticó que el PSOE "siempre pida lo que ya está hecho o lo que no hicieron cuando tenían que hacerlo", y denunció que cuando el PP llegó al Gobierno "la política forestal no existía" y los socialistas tenían "abandonado el medio ambiente, el agua y el cambio climático".