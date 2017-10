Expertos descartan tramas y atribuyen los incendios a la sequía y al viento

Ni "conspiraciones" ni "manos negras". La ola de incendios que se cebó hace diez días con el sur de Galicia se debió en gran parte a un "proceso sistemático de multiplicación del fuego por los efectos del ambiente que había en ese momento", según explican profesores de la Universidade da Coruña.

Jaime Fagúndez, experto en Botánica, argumenta que el fuego tiene una rápida capacidad de transmisión cuando hay vientos fuertes, entre otros condicionantes presentes el fin de semana del 15 de octubre. Cuando se dan unas determinadas condiciones y cantidades de combustible el incendio "se va a producir, en un momento u otro, por accidente o de forma intencionada, o por la propagación de otros fuegos vecinos", como pudo ocurrir en el caso de las llamas que saltaron el Miño desde Portugal a causa del viento.

"Generamos un monocultivo de eucalipto sin barreras para el suelo, en un escenario de calentamiento global, con un aumento de la mediterraneización del clima y la sequía estival que favorece que el combustible esté más seco y se queme mejor, por lo que no es nada raro" que ocurran incendios, según apunta.

Abunda en que en Galicia hace 60 años la ocupación forestal era menor, el uso del suelo intenso y el aprovechamiento mejor, por lo que no había ese combustible en el monte ni en zonas periurbanas abandonadas con especies de matorral a las que les va bien el fuego. "Lo que tenemos es un elemento de riesgo para el fuego y lo tenemos delante de casa", advierte al tiempo que insiste en que lo ocurrido "no es algo que no se podía predecir".

Marcos Lado, profesor de Edafología, advierte de que en las recientes condiciones de calor intenso y viento la propagación de las llamas es "muy rápida". Atribuye la mayor proliferación del fuego en la fachada atlántica y en Ourense a que en esas zonas los veranos son largos, llueve poco y la reserva de agua del suelo se agota antes, por lo que el estrés hídrico es mayor. En cambio, en norte de Galicia hay más agua en verano, propiciada por los vientos que traen masas de aire húmedo.