"El PSOE debe defender en Cataluña no trocear la soberanía nacional y dejar clara la oposición al PP"

-¿Está a favor de aplicar el artículo 155 en Cataluña aunque Puigdemont convoque elecciones?

-El PSOE está con el Estado de Derecho. Respaldo a la dirección federal, que ha intentado combinar el cumplimiento de la ley con el diálogo y ha constituido una comisión para la reforma constitucional.

-Pedro Sánchez hizo bandera de su oposición a Rajoy, pero ahora lo apoya en Cataluña. ¿Es coherente?

-No hay unión al PP. El PSOE es la alternativa a la derecha y el cambio en España pasa por que Pedro Sánchez sea presidente del Gobierno. La dirección federal ha convenido la necesidad de cumplir las normas constitucionales a través de un mecanismo establecido. Es complejo, pero los socialistas también debemos mantener clara nuestra oposición al PP a la vez que defendemos no ser independentistas y no querer trocear la soberanía nacional porque el socialismo es internacionalismo, es echar abajo fronteras y unir las soberanías para defender a los ciudadanos más débiles.

-¿Acabará esta situación en un adelanto ya no de elecciones catalanas, sino estatales?

-Es difícil perfilar el calendario, pero España necesita un Gobierno de izquierdas liderada por el PSOE, que sería mucho más eficaz a la hora de gestionar el conflicto catalán.

-Leiceaga propuso una reforma estatutaria. ¿La detallarán?

-Estamos en un momento de cambio institucional motivado por Cataluña y Galicia debe prepararse para, si hay una reforma constitucional, seguir siendo reconocida como una nacionalidad histórica en el pelotón de salida de cualquier avance hacia un Estado plurinacional y garantizar que esas reformas no impliquen una ruptura de la solidaridad interregional.

-Feijóo la ha aplazado.

-Nunca ha tenido una agenda política profunda para Galicia, más allá de vender humo sobre posibles reformas electorales o su compromiso estatutario. Actúa supeditado a Rajoy.