Rueda: "Era el bipartito quien hablaba de tramas incendiarias"

El vicepresidente de la Xunta, Alfonso Rueda, aseguró ayer que los actuales representantes del Gobierno gallego "no hablan de tramas incendiarias", a diferencia, señaló, de lo que ocurría en la etapa "del bipartito". "No escucharán a la Xunta hablar de tramas", declaró en respuesta a las críticas de la oposición al Ejecutivo autonómico por hablar de "terrorismo incendiario". Rueda se reafirmó en que "Galicia no arde sola", sino que "la queman los incendiarios", e hizo votos por que las personas que prenden fuego al monte puedan ser detenidas. "Es un delito, y nuestra obligación es hacer todo lo posible para ponerlos a disposición de la Justicia", enfatizó.