"Ojalá pudiésemos costear la contratación de todo el personal todo el año, pero tenemos un presupuesto y hay que priorizar"

- En las directrices del plan forestal, que la consellería aprobará en los próximos meses, se critican las brigadas municipales. ¿Seguirán apostando por este modelo?

-Es fundamental que los concellos dispongan de un operativo cercano al territorio. Había unas carencias pero se fueron solventando. Antes los convenios con la Xunta eran anuales, y muchas veces llegaban tarde. Desde el año pasado son por tres años, lo que da la posibilidad de que el personal esté más formado y tenga más seguridad. Como alcaldesa (lo fue de Melide), si podía tener tres brigadas no tenía dos. Pienso que los 313 concellos han de habilitar sistemas para atajar los incendios cerca de sus vecinos.

- Las bases proponen un personal antiincendios más formado y que trabaje durante todo el año, cuando no en extinción en tareas de prevención. ¿Darán pasos en esa dirección?

-Ese es el máximo que nos marcamos. Ya tenemos personal que trabaja todo el año. ¿Lo ideal sería tener a todo el mundo que tiene un contrato de tres o cuatro meses todo el año? Ojalá que fuésemos capaz de sostenerlo. Pero el Gobierno gallego, igual que los ayuntamientos y las diputaciones disponen de un presupuesto y en función de eso marcamos prioridades. Pero demostramos flexibilidad en momentos cruciales.

- Esas líneas del plan forestal inciden en que la mejor política contra el fuego es una buena gestión del monte y apuesta por medidas como una estructura "en mosaico", tanto en especies como en usos. ¿Qué medidas tomará?

-Es la línea en la que queremos trabajar. No tiene sentido el monocultivo, tampoco la demonización de ninguna especie. Si queremos un monte sostenible tenemos que hacerlo económicamente rentable. Hay que tener en mente que la biodiversidad es fundamental, pero también es entendible que las administraciones nos tenemos que implicar más. Un señor que planta un roble sabe que tienen que pasar 50 años antes de ver frutos. Hay gente que ama la naturaleza y planta robles, pero no todo el mundo lo va a hacer. Ahí es dónde tiene que estar la Administración con sus montes, y cuando hablo de Administración también hablo de instar a que en los montes vecinales en mano común todos tengan su plan. Si tenemos un 80% de una especie, hay que tener un 20% de otra, aunque que no sea rentable. Pero no podemos pensar solo en economía.

- Acaba de ampliar el dispositivo hasta el 12 de noviembre. ¿El cambio climático impone cambiar el modelo de extinción?

-Ya tenemos un modelo de extinción que dura todo el año, distinto es que lo reforcemos en verano. Hay especialistas que trabajan en el tema; necesito información para enfrentarme a cómo organizar el operativo.