Feijóo entiende que el juez tiene "información" que avala la prisión para el detenido por el fuego de Os Blancos

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ha dado por hecho que el juez tiene "información" que justifica la decisión de que el hombre detenido por el incendio de una hectárea en Os Blancos (Ourense) siga en la cárcel --el juzgado de Xinzo dictó hace dos semanas prisión provisional sin fianza para este hombre de 55 años--.

"Supongo que el juez tiene información para adoptar ese auto de prisión", ha defendido Feijóo, en la rueda de prensa posterior a la reunión semanal de su Ejecutivo.

"Hay cosas que salen por ahí diciendo que si el problema era que estaba asando unos chorizos o no; me da la sensación de que eso es una información incompleta y llamo la atención de que se informe adecuadamente porque no se trata de eso, se trata de alguna cosa más", ha añadido, el presidente, a renglón seguido.

Feijóo ha añadido que también le "sorprende" que haya "gente" que esté a favor de las medidas preventivas "para algunos incendiarios sí y para otros no", en función de "determinadas particularidades de la persona" que presuntamente cometió el delito.

De hecho, ha aludido a la anciana investigada en la localidad pontevedresa de Mos, "una persona mayor con problemas serios de convivencia familiar" y ha señalado que, por el momento, el juez no ha decidido ordenar su ingreso en prisión.

"Pero ni yo soy juez, ni conozco el sumario, ni me corresponde a mí tomar la decisión, solo llamar la atención sobre algunas informaciones y posicionamientos políticos. Si hay algún amigo no puede ir a la cárcel y otros sí", ha remarcado.

"Nosotros no tenemos amigos, tenemos incendiarios que cometen delitos de orden público, y los actos no se pueden quedar en una reprimenda", ha concluido.

Por otra parte, el presidente gallego y líder del PPdeG ha eludido pronunciarse sobre la petición de una comisión de estudio en la Cámara por la ola de incendios que afectó a la comunidad a mediados de octubre y que demanda toda la oposición.

Feijóo ha remitido a la comparecencia del próximo martes en el Parlamento. "Ese será el momento de hablar de ello y no este jueves en San Caetano", ha esgrimido.